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“赓续文脉的传人”系列报道之二：

生逢其时 一心只做中药炮制传承人

2023年01月05日08:54 | 来源：人民网-教育频道
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近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》。根据《意见》精神，职业教育体系将实现全方位的深度革新，将更加注重服务学生的全面发展，更加注重服务经济社会。职业院校在传承工匠精神、培养“非遗”传人方面发挥着举足轻重的作用，《赓续文脉的传人》系列报道遴选了4例典型人物故事，用事实讲述职业教育在赓续传统文化中的重要作用。

江西省非物质文化遗产中药传统炮制术流派“建昌帮”传人、国家级技能大师、江西省技术能手、江西省青年岗位标兵、江西省首席技师、江西省第五届优秀高技能人才“能工巧匠”……这些荣誉的主人吴剑，是个只有三十四岁的80后小伙儿。他虽然年轻，却已在浓浓中药香中走过近二十载。

“在传承中创新，在坚持中升华”是吴剑的座右铭。在坚守背后，更是他身上一个又一个有热情、有温情、有真情的故事。

十载求学：一寸白芍切出300片

初中毕业后，吴剑便来到江西省医药学校学习，就此开始了他与“中药炮制技艺”的邂逅。

中药炮制是我国自古就有的一项传统制药技术，又名炮灸、修事或修治。这也是中药与西药的区别之一。西药由化学合成产物构成，而中药则多由植物和一些矿物质构成。这些中药材在使用前，需要经过特殊的处理方法，增加药物防病、治病的功能，这就是炮制。某些具有毒性的药材，需要加工炮制后才能入药，炮制不当还可能会使药物作用相反甚至是带来毒性。因此，中药炮制在中药制作过程中是非常重要的环节。

中药炮制的神奇之处，还在于因为温度、时间、溶剂以及不同辅料的处理，中药材中所含的成分会产生变化。吴剑举例道，比如大黄这一药材，经过不同的炮制方法可以制成酒大黄、熟大黄、大黄炭等功效完全不同的药品。熟大黄能够起到泻下作用，而大黄炭却有收敛止泻的功效，由此可见中药炮制的精妙。

中药炮制的神奇深深吸引了年少的吴剑，他立志要学好这门技艺。吴剑在校学习五年毕业后，又拜师学艺五年，在十载求学的过程中渐渐稔熟于中药炮制技术，也更笃定了自己要传承好这一传统非遗技术的信念。

学好中药炮制技艺，仅凭志向和兴趣是不行的，更必须拿出吃苦和钻研的劲头。

在中药炮制领域，存在着几个“帮派”傲立江湖。全国主流的炮制流派大致可划分成四个：建昌帮、樟帮、京帮以及川帮。建昌帮为我国南方著名的古药帮，发祥于今江西省抚州市南城县，因地得名“建昌帮”；建昌帮以药材加工炮制和贸易闻名海内外，在我国中药界具有“药不过樟树不灵，药不过建昌不行”的盛誉，其影响地域广，对东南亚等国家的中医药界也产生了较大的影响。

吴剑拜师学艺，学的便是“建昌帮” 中药传统炮制技艺。“谨伺水火不失其度、炮炙精细毋逞其巧”是“建昌帮”中药炮制的关键要领，而要真正地掌握却不是一件易事。传统炆制工艺步骤多、耗时长，需向炆药坛加入清水和药材，小火炆制整整一天一夜。那时候，吴剑为了保证火力稳定、坛中水不烧干，便在整个过程中一直守在坛边，就连睡觉也是抱来被子坐在火边度过一夜。

为了能使药效快速释放，“建昌帮”传统技艺对药材饮片的切片有着“斜、薄、大”的要求。为了能切好“极薄片”，达到“薄片可透字，丝片可穿针”，他不断练习刀功，直到能将短短一寸长的白芍切成三百余片，每片仅0.1毫米，这样的薄片轻轻一吹，就出现“白芍飞上天”的美丽景象。

图为吴剑正在切制薄片

正是因为具有这般“24小时坚守”“精确每0.1毫米”的精神，吴剑在一众同学中脱颖而出，2009年以优秀毕业生的身份留校。

2011年9月，吴剑正式拜师成为“建昌帮”药业第七代传承人上官贤首批弟子，一心向师父系统学习“建昌帮”传统中药技艺。上官贤是南城县“建昌帮”传统中药炮制技艺的杰出代表和传承人之一，先后在县国药中心店、县人民医院从事中药炮制技术工作。2005年受聘担任江西医药技师学院中药炮制大师，从事中药炮制教学授课工作。上官贤先后荣获过省、市两项“建昌帮”中药炮制科技成果奖，并破格晋升为中药高级职称的专家，其制作的中药饮片标本多次荣获全国大奖。其曾编撰的《建昌帮中药传统炮制法》、主编的《建昌帮中药炮制全书》等著作，以及撰写的“建昌帮四味中药传统炮制法”“建昌帮膏药煎熬工艺介绍”等多篇论文在国内学术刊物上发表。

严师出高徒。吴剑在上官贤亲传身教下，夜以继日苦练本领，终获战果，取得了江西省“振兴杯”中药炮制职业技能竞赛第二名的成绩，并被授予“省技术能手”“省青年岗位能手”等称号。经过5年从师学习和钻研，逐渐领悟“建昌帮”中药炮制精髓的吴剑，于2016年出师并留校任教。

躬力创新：配制“中药香囊”助力防疫

在传承中创新，在创新中发展。2016年到2018年吴剑先后申报的省级中药炮制技能大师工作室、国家级吴剑技能大师工作室获批后，吴剑借助学校资源，带领工作室团队挖掘整理“建昌帮”濒临失传的传统中药炮制工具、研究探索传统中药炮制的加工方法，并进行中药炮制技术传承、技术创新、技能攻关、技能推广。他坚持“常有问题在心中”“在研究状态下工作”，在任教的同时潜心钻研，实现传统工艺的“升级创新”。为了解决药材碾磨不均匀的问题，吴剑和团队成员研制出中药材破碎装置；为了提高枳壳生产效率，他们创造出快速定型器；为了做到自动化炆制，他们选取砂锅并调控温度，经过五十余次尝试后，竟能做到和传统康火炆制一样的成品效果……至今团队已成功申请到3项专利，制作出无数精品标本。

在“传帮带”中创新，激发学生们兴趣。在课堂上，吴剑带领学生将经古法炮制后的中药饮片制作成中药饮片拼贴画，将自己的创意与中药知识结合并表达。中药饮片与中国画艺术相结合，相对传统的单味中药饮片展示，拼贴画不仅具有一种独特的艺术美感和艺术收藏价值，更能有效展示数十味中药饮片，使学生对知识点的掌握程度也大大提高。实践过程中，出现众多优秀的作品，如“玛丽莲梦露”“向日葵”“李时珍尝百草”“蝶恋花”等等，“玛丽莲梦露”更是在2016年全国职业院校创新创效创业大赛中获得二等奖。

在实践中求创新，在古药方上寻突破。2019年新冠疫情突然打破人们平静的生活，普通百姓对疫情的恐惧深深刺痛了吴剑。能否利用古方助力新冠疫情的防控，使他彻夜难眠。经过深思熟虑后，吴剑携“建昌帮”踏上了“古技艺的新征程”，大胆开展了“古药方的新实践”。团队沿袭元代御用药方、结合新冠肺炎特征、精选十二种中药，研发出一批“防疫中药香囊”。芳香药材能够散发气味刺激鼻腔形成病毒隔离层，具有防瘟辟邪、芳香化湿、避蚊驱虫，除秽浊之气的功效。“防疫中药香囊”问世后，很快得到北京宣武中医院的专家及全国其他中医医院的响应与认可。

图为吴剑团队制作的防疫中药香囊

桃李争妍：师父带你去“练级”

江西省医药学校成立于1984年，是一所为全国医药行业培养应用型技术人才的公办学校，与其一体办学的江西省医药技师学院，是全国仅有的三所医药类技师学院之一。该校为国家级技能大师工作室项目单位，教育部首批现代学徒制试点学校。2016年，吴剑留校任教后，他每年招收10名弟子，并从学校中药专业择优选拔30名对中药感兴趣的学生作为工作室学徒成员，把 “建昌帮”濒临失传的传统切制、泛制、煨制、炆制等绝技绝活传授给他们。对于自己的学生，吴剑总是充满关爱、饱含期望。他深知职教学校学生年龄小、学习目标性薄弱，因此总是想尽办法引导他们树立正确的目标方向，激发大家学习的潜能。

在学生中树立榜样，让榜样激发大家的学习动力。钟雪凤便是吴剑挑选出的最满意的榜样。钟雪凤对待中药炮制的学习实践总是付出十分的努力，对待不够熟练的技艺一次又一次默默练习。即使是面对比赛选拔落后于他人，这位“不服输的小姑娘”也会主动和已选拔上的同学一起课后加练、学习比赛内容。在对自己的严格要求下，钟雪凤第二年便在每一项选拔考核中获得第一名，并成功获得跟随老师参加国赛的机会。钟雪凤毕业后也选择留在母校任教，从吴剑的学生成为了“和他并肩作战的战友”。2019年钟雪凤作为学校“职工代表”参与江西省干部工匠大赛，被授予“江西省技术能手”“江西省青年岗位能手”以及“巾帼标兵”荣誉称号。

“她身上能看到滴水穿石一样的毅力。” 吴剑自豪地说，“钟雪凤作为榜样的力量，正感染着学校里更多年轻的孩子们奋发前行。”

为更有效地激发学生们的学习热情，将“建昌帮”传统中药炮制技艺传承发扬，振兴中医药传统文化自信，吴剑想出的另一套办法就是“带着孩子们去‘练级’”。在吴剑的“练级”模式下，江西省医药学校每年有600多人次参加中药类职业技能考评，取得职业资格证书的学生达到98%。与此同时，学生们积极参加各类赛事和评选活动，并取得优异战果：参加全国技能竞赛获一等奖9个，二等奖11个，三等奖11个；参加省级技能竞赛获第一名4个，第二名5个；三名弟子获“江西省技术能手”“江西省青年岗位能手”等称号。

图为吴剑教学画面

生逢其时：我们的春天来了

习近平总书记在二十大报告中明确指出，“促进中医药传承创新发展，推进健康中国建设”。这不仅为推动中医药事业发展指明了方向，更鼓舞着包括吴剑在内的每一位中医药人。2022年12月21日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，更是让吴剑看到了职教未来的希望，看到了职教“人人皆可成才”的模样。

“技能人才的春天到了，我们这些人真是生逢其时”，吴剑说，“我把‘中医药学是中国古代科学的瑰宝’这句习近平总书记的箴言挂在了办公室的墙上。我们要特别感谢这个时代给予技能人才地位和尊重。”

他表示，作为“建昌帮”非遗传承人，誓将“建昌帮”传统中药炮制工艺的传承做为自己一辈子的事业，誓要肩负起中药人的使命和责任，助力建设健康中国。（王艺颖 贺航冰）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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