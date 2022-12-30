原标题：我国热点论文数量首次世界第一

中国科学技术信息研究所29日在北京发布了2022年《中国科技论文统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，我国热点论文世界占比持续增长，数量首次排名第1位，高被引论文数量继续保持世界第2位，占世界份额提升了近3个百分点；我国发表在国际顶尖期刊论文数量世界排名继续保持在第2位，高水平国际期刊论文数量排名保持在第1位。

近2年间发表的论文在最近两个月得到大量引用，且被引用次数进入本学科前1‰的论文被称为热点论文。各学科论文在2011年至2021年被引用次数处于世界前1%的论文称为高被引论文。根据《报告》，截至2022年9月，中国的热点论文数为1808篇，占世界总量的41.7%，数量比2021年统计时增加了19.3%，世界排名升至第1位。美国的热点论文数为1730篇，居第2位。中国高被引论文数为4.99万篇，占世界份额为27.3%，数量比2021年统计时增加了16.2%，世界排名保持在第2位，占世界份额提升了近3个百分点。美国的高被引论文数量为7.85万篇，占世界份额为42.9%，仍居第1位。

2021年被引次数超过10万次且影响因子超过30的国际顶尖期刊有18种，2021年共发表论文3.21万篇。其中，中国发表2045篇学术论文和述评文章，排在世界第2位，与2020年持平。将各学科影响因子和总被引次数同居本学科前10%，且每年刊载的学术论文及述评文章数大于50篇的期刊，遴选为世界各学科代表性科技期刊，在其上发表的论文属于高水平国际期刊论文。2021年共有371种国际科技期刊入选世界各学科代表性科技期刊，发表高水平国际期刊论文22.87万篇。按第一作者第一单位统计分析结果显示，中国发表高水平国际期刊论文8.05万篇，占世界份额的35.2%，排在世界第1位。

按国际论文被引用次数统计，22个学科中，中国在农业科学、材料科学、化学、计算机科学、工程技术5个领域排在世界第1位——比上年度增加了农业科学领域。生物与生物化学、环境与生态学、地学、数学、微生物学、分子生物学与遗传学、综合类、药学与毒物学、物理学、植物学与动物学等10个领域论文的被引用次数排名世界第2位。

根据《报告》，2021年中国发表的国际论文中，国际合著论文为14.92万篇，比2020年增加0.46万篇，增长3.3%。国际合著论文占中国发表论文总数的24.4%。中国作者为第一作者的国际合著论文占中国全部国际合著论文的68.3%，合作伙伴涉及173个国家（地区），排在前6位的分别是：美国、英国、澳大利亚、加拿大、德国和日本。2021年我国作者参与发表的国际论文中，作者数超过100人且合作机构数大于50个的论文有532篇，增长9.7%，涉及的主题为粒子与场物理、天文与天体物理、多学科物理研究、核物理研究等。（记者张蕾）

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