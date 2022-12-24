人民网北京12月24日电 23日，中国高等教育学会外语教学研究分会2022年学术年会在线上召开。本次年会的主题是“《理解当代中国》多语种系列教材课程建设与教学研讨”。会议由中国高等教育学会外语教学研究分会主办，北京外国语大学承办，外语教学与研究出版社协办。

中国高等教育学会副会长、秘书长姜恩来指出，要适应新时代新征程的新要求，主动迎接新机遇，勇于接受新挑战，解决发展中的新矛盾，增强组织凝聚力，发挥学术引领力，提高社会服务力，扩大国际影响力，推动外语教育教学高质量发展。

分会理事长、北京外国语大学党委书记王定华在题为《以党的二十大精神为引领 全面推动高等教育高质量发展》的主旨报告中指出，要坚持党的全面领导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面推进教育综合改革，培养造就拔尖创新人才，深入参与全球教育治理，全面推动高等教育高质量发展。

“讲好中国故事是新时代高等外语教育的新使命，讲好中国故事要首先理解当代中国。”北京外国语大学党委常委、副校长孙有中表示，《理解当代中国》为外语类专业提供了新文科建设和课程思政的解决方案。

大连外国语大学党委副书记、校长刘宏在题为《<理解当代中国>多语种系列教材：以国家话语培养国家意识的实践》的主旨报告中指出，新时代外语教育承担着让中国更好走向世界、让世界更好了解中国的新使命。《理解当代中国》多语种系列教材是以国家话语对学生进行国家意识培养的生动实践，体现新时代国家话语的理论逻辑、实践逻辑和历史逻辑。

本次年会设两个分论坛，主题分别为“《外语读写教程》《外语演讲教程》教学研讨”和“《汉外翻译教程》《高级汉外翻译教程》教学研讨”。300余名外语教学研究领域的专家学者、高校教师参加研讨。

(责编：郝孟佳、熊旭)