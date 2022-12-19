张军

党的二十大报告强调，“弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，用好红色资源”“着力培养担当民族复兴大任的时代新人”。党的二十大闭幕不久，习近平总书记带领中共中央政治局常委瞻仰延安革命纪念地，宣示新一届中央领导集体赓续红色血脉、传承奋斗精神，在新的赶考之路上向历史和人民交出优异答卷的坚定信念。

延安精神是对伟大建党精神的继承和发展，是中国共产党人精神谱系的重要组成部分，是我们党的宝贵精神财富。北京理工大学1940年在延安诞生，是中国共产党创办的第一所理工科大学，是新中国第一所国防工业院校。多年来，学校传承“延安根、军工魂”红色基因，团结其他“延河联盟”高校，大力推进“延安精神进校园”工作。新征程上，我们要继续弘扬延安精神，传承红色基因，走出一条建设中国特色世界一流大学的新路。

新征程上办学治校，要坚定正确的政治方向。党的二十大报告强调，“坚决维护党中央权威和集中统一领导，把党的领导落实到党和国家事业各领域各方面各环节”“确保我国社会主义现代化建设正确方向”。高等教育必须抓好后继有人这个根本大计，全面落实立德树人根本任务。近年来，北理工把抓师生思想政治教育作为统一思想、凝聚共识的重要方式，用“延安根、军工魂”红色基因，用“兵器三代人”等标志性事迹感染教育师生，建设全国高校思政课虚拟仿真体验教学中心，提升红色文化育人吸引力、感染力，着力打好师生思想底色，引领成长奋斗方向。新征程上，北京理工大学要继续传承弘扬延安精神，突出把坚定正确的政治方向摆在首要位置，强化用党的创新理论铸魂育人，建构党的创新理论研究阐释和教育教学的自主知识体系，切实提升入脑入心实效；创新红色文化育人新模式，深入挖掘伟大建党精神、延安精神等红色资源的特殊教育价值，强化新技术赋能，着力培养“胸怀壮志、明德精工、创新包容、时代担当”的领军领导人才。

新征程上办学治校，要坚持解放思想、实事求是。解放思想、实事求是、与时俱进，是马克思主义活的灵魂，是我们适应新形势、认识新事物、完成新任务的根本思想武器。党的二十大报告把教育、科技、人才统筹谋划、一体部署，充分体现了对中国式现代化建设规律认识的不断深化。过去五年，学校紧抓首轮“双一流”建设的重要历史契机，整体办学水平、社会贡献度和国际影响力显著提升，一系列关键办学指标打破了增长的“线性”规律，实现“指数级”跃升。新征程上，北理工将深刻理解和把握从教育强、人才强、科技强再到产业强、经济强、国家强的发展规律，将教育科技人才“三位一体”发展作为加快推进“双一流”建设的重中之重。在教育教学上，继续聚焦领军领导人才培养，深入推进书院制育人改革，全面推进“寰宇+”人才培养体系化改革，实施“工程科学家”培养计划，着力实现育人理念守正创新、培养体系守正创新、教育模式守正创新；在学科建设上，秉承“卓精优拓”理念，推进“顶尖工科、优质理科、精品文科、新兴医工”协同建设，进一步完善优势与特色、传统与新兴、应用与基础、综合与交叉相促进的学科发展格局；在科技创新组织模式上，集聚优质资源汇聚“大团队”、构建“大平台”、承接“大项目”、催生“大成果”，加快科技成果向现实生产力转化。

新征程上办学治校，要秉承全心全意为人民服务理念。党的二十大报告强调，必须坚持人民至上。要“站稳人民立场、把握人民愿望、尊重人民创造、集中人民智慧”“始终同人民同呼吸、共命运、心连心”。近年来，北理工突出牢固树立“以人民为中心”的发展思想，坚持“四个服务”的发展面向，充分发挥“双一流”大学对社会主义现代化建设的战略支撑作用，准确把握教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动的时代要求，不断提升服务区域经济社会发展和社会主义现代化强国建设的能力水平，努力办好人民满意的教育；尊重师生的主体地位和首创精神，热爱师生、依靠师生，充分调动师生员工的干事创业热情，推动高等教育事业内涵发展、高质量发展。新征程上，北理工要大力推动教育形态现代化，正视从“有学上”向“上好学”转变的新需求，探索建立智慧教育新体系，基于智联网技术框架重塑“人机物环”关系，构建三维空间与时间及知识两个维度协同融合的“五维教育”，最大限度发挥教育资源的育人效应，使教育更好地服务人、发展人、成就人。

新征程上办学治校，要赓续自力更生、艰苦奋斗的品格。习近平总书记强调：“艰苦奋斗、勤俭节约的思想永远不能丢。”“幸福美好生活不是从天上掉下来的，而是要靠艰苦奋斗来创造。”党的二十大报告要求“全党同志务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争”。新征程上，北京理工大学传承弘扬延安精神，突出把握党和国家事业在取得举世瞩目成就的同时，还存在不少困难，只有坚持知难而进、迎难而上，依靠艰苦奋斗，发扬斗争精神，才能全力战胜前进道路上各种困难和挑战；突出强调教育引导师生传承红色基因、赓续优良传统，统筹好发展和安全两件大事，增强师生的志气、骨气、底气，自信自强、踔厉奋发，为教育强国、科技强国、人才强国建设贡献智慧和力量。

（作者：张军，系北京理工大学党委书记、中国工程院院士）

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