梅兵

党的二十大报告首次将“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”独立成章进行整体论述、系统部署，将教育、科技、人才赋予“全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”的重要地位。华东师范大学将深入学习领会党的二十大精神，坚守为党育人、为国育才的初心使命，坚持“四个不动摇”的战略定力，把牢正确办学方向，提高综合治校水平，以实际行动回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的时代之问。

以高质量党建引领，锚定铸魂育人时代靶心

党的二十大报告指出，全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，关键在党。华东师大聚力围绕新时代基层党组织建设新要求新任务，健全党建工作体系，优化党建工作队伍，力求党建有品牌，育人有榜样，行动有标杆；坚持质量引领，强调深度融合，以高质量党建引领中国特色世界一流大学建设；结合学校党建工作实际、师生群体特点和期盼诉求，促进主题教育常态化长效化，深入挖掘校史红色资源，提升育人实效。

近五年来，学校党委以优异成绩完成首批上海市党建工作示范高校创建，牵头发起共建“伟大建党精神育人联盟”；围绕建党百年，高质量完成“筑梦”工程和“深学·精研·融合·固本·优创”五项行动计划；持续推进2个全国高校党建工作标杆院系、7个全国党建工作样板支部、1个全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室、2个全国高校“百个研究生样板党支部”培育和建设，以及5个上海高校“双带头人”教师党支部书记工作室、2个上海市党支部建设示范点、3个上海市教卫工作党委“党支部建设示范点”的培育和建设……以党的二十大精神为指引，华东师大将进一步把守初心、担使命首先体现在坚持和加强党对高校的全面领导上，筑牢党的领导坚强阵地，凝聚师生团结奋进新征程。

以高质量谋篇布局，优化三全育人体制机制

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，华东师大不断健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制。坚持育人导向、问题导向，全面实施人才强校战略，以“思政+”原则建优“三全育人”工作格局，抓牢教师思政、学生思政、思政课程与课程思政四位一体建设，将党的二十大精神贯穿到教书育人、科学研究、学校治理等各个环节，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育和社会实践教育各链条，贯通融合育人“关键一公里”。

学校以制度为牵引，近年来出台《华东师范大学贯彻落实〈中共中央国务院关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见〉实施方案》《华东师范大学关于深化“三全育人”综合改革的实施方案》等，强化全员、全过程、全方位的机制保障；学校党委书记、校长牵头主抓师生思想政治工作，每年为新进教师和学生讲授“第一课”，校领导班子轮流进课堂给学生上“思政课”；深化“思政课程”和“课程思政”教育教学改革，获评首批教育部课程思政教学研究示范中心、首批上海市课程思政整体改革示范校和领航高校。接下来，学校将在此基础上，把思想政治工作更好地贯穿于教育教学和人才培养全过程，培养德智体美劳全面发展的优秀教师、教育家和各方面优秀的专门人才。

以高质量发展聚力，谱写卓越育人师大答卷

习近平总书记强调，要深入实施人才强国战略。深化人才发展体制机制改革，把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来。作为立足中国大地的一流大学建设高校，学校锚定“卓越”航标，发布《卓越育人纲要》《卓越学术纲要》等，以卓越育人、卓越学术、卓越治理为主线，以“思维导向的通识教育，前沿导向的专业教育，研究导向的教师教育，智能导向的英才教育”为抓手，以“促进学生全面而个性的发展”为目标，汇聚各方力量，共建卓越师大。

学校坚持“四个面向”，集中力量重点实施教育教学创新引领、学科科研优化提升、国家战略精准对接三大工程，凸显立德树人的首要地位，扎实提高本科生培养质量，有效优化研究生培养方式，推进“卓越学院”建设。瞄准国际科技前沿、国家重大需求和行业产业发展需要，围绕“教育+”“生态+”“健康+”“智能+”“国际+”五大领域实施“幸福之花”行动计划，推动基础学科强基固本，促进应用学科跨越突破，鼓励交叉学科协同攻关，大幅提升服务社会能级。发挥学校教育学科优势，创新推动新一轮教师教育改革，扎实推进“优师”计划、教育部师范教育协同提质计划实施，打造国家和区域教师教育政策供给高地。

建教育强国、以教育强国，是华东师大的使命任务。新征程上，我们将坚定扎根中国大地办中国特色社会主义一流大学的目标，全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才的初心使命，以党的二十大精神指导办学治校的各项工作，为推动中国式教育现代化、培养担当民族复兴大任的时代新人而努力奋斗。

（作者：梅兵，系华东师范大学党委书记、高校中国共产党伟大建党精神研究中心华东师范大学分中心主任）

(责编：李依环、郝孟佳)