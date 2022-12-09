人民网北京12月9日电 （记者何淼）12月8日至9日，2022世界慕课与在线教育大会在线上召开，大会以“教育数字化引领未来”为主题，由世界慕课与在线教育联盟和联合国教科文组织教育信息技术研究所联合主办。12月9日，联合国教科文组织教育助理总干事斯蒂芬妮亚·贾尼尼（Stefania Gianini），经济合作与发展组织技能司司长安德烈亚斯·施莱歇尔（Andreas Schleicher），印度尼西亚高等教育、文化、研究与技术部部长纳迪姆·安瓦尔·马卡里姆（Nadiem Anwar Makarim），吉尔吉斯斯坦教育与科技部部长乌兰贝克·曼彼塔库涅夫（Ulanbek Mambetakunov）在线出席主会议并致开幕辞。

会上，中国教育部介绍了中国慕课与在线教育发展成就。慕课发展十年来，中国在线教育日新月异，中国慕课数量已经达到6.19万门，注册用户超过3.7亿人。十年间，慕课数量增加了上万倍，注册用户增加了上百万倍。以慕课为牵引，中国推动高校持续深化教育教学改革，在全国高校掀起了一场学习革命，正在改变教师的教、学生的学、学校的管和教育的形态。实施“慕课西部行”计划，积极扩大优质资源开放共享，促进更有质量的公平。特别是2022年中国教育部启动实施了教育数字化战略行动，利用丰富的慕课资源，建设上线了全球最大的国家高等教育智慧教育平台。平台与教学支持服务平台联合提供课程全过程服务，上线以来，访问总量达292亿次，选课学习接近5亿人次，已经成为中国高等教育提高质量、推进公平、改进方法、变革模式、深化合作的关键抓手。提出了四点中国倡议，一是加快资源开放共享，推进教育公平，二是深化技术应用，重塑高等教育形态，三是完善标准规范，推动在线教育创新健康发展，四是扩大开放合作，构建全球教育共同体。

会上，世界慕课与在线教育联盟主席、清华大学校长王希勤发布《无限的可能—世界高等教育数字化发展报告》。报告由来自全球72所高校、机构的200余位专家共同编写，汇聚了世界各国和国际组织高等教育数字化的经验成就，共分为“全球在行动”“变革与挑战”“共同向未来”三部分。报告凝练了全球教育数字化九大行动共识、三大变革趋势、四大变革内容，针对当前面临的挑战提出了六大倡议。报告创造性提出了高等教育数字化发展“转化、转型、智慧”三阶段论，创新性构建了“世界高等教育数字化发展指数”，为世界各国准确观测和把握世界高等教育数字化发展进程和态势，衡量其高等教育数字化发展水平提供重要参考。

非洲工学院长理事会主席、尼日利亚安伯斯阿里大学工程与技术系主任阿达格邦殷·奥比亚齐（Adagbonyin Obiazi），英联邦学习共同体主席阿莎·辛格·卡瓦（Asha S. Kanwar），米兰理工大学副校长朱利亚诺·诺奇（Giuliano Noci），智利大学副校长克劳迪奥·帕斯蒂尼（Claudio Pastenes），斯坦福大学第十任校长、荣誉教授、图灵奖获得者约翰·汉尼斯（John Hennessy），印度尼西亚网络教育学院院长宝琳娜·潘南（Paulina Pannen）分别分享了本国慕课与教育数字化变革实践经验和思考。联合国教科文组织教育信息技术研究所所长展涛作会议总结。

12月8日，同期举办了四场分论坛。论坛议题涵盖了“数字革命与大学教学变革”“智慧教育赋能多样化综合学习体系”“高等教育数字化转型与教师数字素养提升”“打造更具包容性的数字学习平台”等，来自联合国教科文组织以及美国、英国、法国等近20个国家知名高校、平台、企业的50余位嘉宾和教育数字化专家线上发言，畅谈高等教育数字化转型前沿理念，共话未来发展。

各国驻华使馆、中央和国家有关部委、教育部有关司局、各省教育厅、高校、各在线教育平台及有关企业代表6000余人在线参加会议。

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