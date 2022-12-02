北京化工大学昌平校区鸟瞰图。校方供图

“建设昌平校区是学校加快建设中国特色世界一流大学，全面提升‘四个服务’能力，服务京津冀协同发展战略和北京‘四个中心’建设的重大战略举措。五年来，学校以昌平校区建设为支点，加强特色发展、超越特色发展，为学校‘双一流’建设点燃新引擎。”日前，中国工程院院士、北京化工大学校长谭天伟在接受记者采访时表示。

据悉，今年是北京化工大学正式启用昌平校区的第五年。校区也由启用之初主要承担低年级本科生教育，发展为学校共同办学主体，同时建设成为拥有“一山两湖”，天蓝地绿、山青水净的现代化大学校园。

一山两湖出八景，建设绿色低碳美好校园

校园风光一览。校方供图

据介绍，多年来，北化主动服务国家“双碳”战略，积极开展绿色低碳美好校园建设，委托专业机构进行能源规划和绿色校园规划，创新打造“物联网+智慧能源运控平台”，在实现建筑节能的同时提升师生校园生活品质。

昌平校区的总体规划方案设计创意来自“母校之光”雕塑轮廓，根据地形特点，构建“一片院子、两个园子、三个廊子”总体布局，结合“依山傍水”自然地貌，打造建筑高雅、柳荫环湖、林涧蹊径、文脉绵绵、季相分明的园林式大学。

继2016年学校面向全球校友征集新校区主要建筑、道路、景观名称之后，2021年由北化人命名的“花海聆淙”等“北化八景”也正式揭晓，真正实现了全体化大人自己命名化大新家园的理念。

面向“十四五”时期，学校还将在“一山两湖”核心园林景观基础上，开展美丽校园专项建设，聚焦“美润心灵工程”和“文化浸润工程”，网格式打造校园地标景观。

管理创新智慧化，打造北化教育改革靓丽名片

智慧教学可视化运行平台。校方供图

在昌平校区，北京化工大学教师杨小平可以通过北化智慧教学系统，带领不同校区的学生同上一堂《冬奥雪车竞技之美——碳纤维复合材料》课。

“通过智慧教学系统的远程互动功能，为跨校区的教学活动提供支持，真正实现无边界校园。”北京化工大学教务处处长苏海佳介绍说，这种基于“云端一体化”理念设计的智慧教学系统，是学校教育改革的一张靓丽名片。

“我们希望通过昌平校区的办学实践，积极探索一套行之有效的多校区治理模式，为新时代中国高等教育发展贡献北化方案、北化智慧和北化力量。”北京化工大学副校长、昌平校区管委会主任任钟旗说。

据介绍，学校坚持打造智慧北化，云上北化，融合云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，推进信息技术与学校现代化建设协同创新，努力构建学校高质量发展的信息化创新支撑体系。

立德树人拓广度，奋力谱写建设中国特色世界一流大学新篇章

师生在昌平校区枫叶广场美育实践基地举办活动。校方供图

“校区面积大、区位优势明显，为学校人才培养工作提供强有力的支撑。学校将暂无建设规划的闲置土地充分利用起来，既发展了劳育，又美化了环境。”北京化工大学昌平校区办公室主任苏建茹介绍，知行园的建设也为师生进行劳动体验、专业实践、科研训练和党团活动提供了全新平台。

据介绍，北化在昌平校区的建设中，加快构建德智体美劳全面培养的教育体系，突出德育实效，提升智育水平，强化体育锻炼，增强美育熏陶，加强劳动教育，取得了良好的育人成效。

北京化工大学党委书记刘贵芹谈到，多年来，学校坚决落实立德树人根本任务，以高标准建设、高水平管理、高质量服务支撑学校人才培养中心工作，深化教育体制机制改革，大力推进科教融合、体教融合、学科交叉融合、书院制改革，不断创新人才培养模式。

“学校将以党的二十大精神为指引，努力谱写建设中国特色世界一流大学的新篇章，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出北化新的更大贡献。”刘贵芹表示。（李依环、李新亮、段岚岚、刘一君）

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