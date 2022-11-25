人民网北京11月25日电 （记者郝孟佳）近日，北京市委教育工委以全国首批“大思政课”综合改革试验区建设为契机，组织北京高校全力讲好校园疫情防控这堂特殊时期的“大思政课”，充分发挥思政课的关键课程作用，以多样形式讲准、讲深、讲透、讲活当前首都疫情形势与防控政策，主动回应学生思想困惑与现实关切，引导学生理解支持校园防控相关政策，坚定必胜信心，激扬奋斗精神，为坚决打赢本轮校园疫情歼灭战打下坚实思想基础。

思政课备课会上来了公共卫生专家

在不久前市委教育工委组织的一次思政课教师集体备课会上，几位嘉宾格外引人关注：首都医科大学公共卫生专家陈瑞、郝荣章、李述刚、刘鹏。将更多公共卫生知识融入思政课教学，是本次备课会的核心内容。

公共卫生专家参与思政课备课会。 北京市教委供图

“让同学们更好地理解和支持校园防控政策，很重要的一点，就是要把这些政策背后的科学依据讲清楚。”首都医科大学公共卫生学院院长陈瑞说。

备课会上，在探讨“我们为什么不能选择‘躺平’”时，有着丰富防控经验的郝荣章指出，“新冠病毒是有包膜的病毒，相比于无包膜的病毒，更容易感染；它具有单链RNA基因组，相比于DNA病毒，更容易变异。”

“我国有相当数量的特殊群体，人均医疗资源还很不够，一旦‘躺平’，后果不堪设想！”李述刚用一系列数字模型，模拟了校园疫情传播的全过程。

“相较于社会面而言，高校人员高度聚集、资源高度共享、交往高度重合，防控政策必须要更加严格和精准。”刘鹏表示，国家始终坚持“人民至上，生命至上”，不断优化调整疫情防控措施，尽可能降低对人们生活的影响。

本轮疫情发生后，各高校马克思主义学院、思政部纷纷组织集体备课，一批公共卫生专家应邀参与，用科学讲道理。北京工业大学、北京科技大学等高校马克思主义学院积极开展备课活动，推动疫情防控专业知识和工作政策融入课堂，让疫情防控这堂特殊的“大思政课”更有“筋骨”，更有说服力。

思政课教师当仁不让身先士卒

清晨5点，北京工商大学思政课教师张彦琛在办公室准时起床，简单洗漱并做好个人防护后，便投入到紧张的校园防控工作中。这种高强度的工作状态，已经持续多日。

思政课教师深入宿舍协助做好核酸检测。 北京市教委供图

作为一名青年思政课教师，张彦琛主讲的《中国近现代史纲要》等课程深受学生欢迎，曾获得北京高校教书育人“最美课堂”一等奖。校园疫情发生后，他第一时间报名成为一名校园防控志愿者，负责学生的思想引导和日常防控等工作。在北京工商大学，像张彦琛这样的思政课教师还有很多。

“在这样的特殊时期，思政课教师更要身先士卒，要让同学们知道，思政课老师和他们是在一起的。” 张彦琛说，“思政课本质是讲道理，这堂‘大思政课’，我们既要言传、更要身教，与同学们同甘共苦，就是对他们最好的教育。”

思政课教师为学生送餐。 北京市教委供图

“对于思政课教师，这既是一次大考，更是一次特殊的集体备课。”北京工商大学马克思主义学院院长王鲁娜说，“市委教育工委要求思政课教师通过亲身参与，提升讲好“大思政课”的能力水平，我们就是要动员每一名思政课教师投身到校园防控一线，将来把这些故事和经历带回课堂！”在她的带领下，学院班子全体成员率先垂范，深入宿舍网格，为学生做好运送生活物资、核酸信息录入等工作。以实际行动服务校园防控的同时，也为讲好思政课积累了大量真实、鲜活的教学素材。

思政课教师协助做好核酸检测工作。北京市教委供图

在对外经济贸易大学，思政课教师自发组织起来，参与学校网格化管理工作，从线上到线下协调各楼宇楼层的统计、信息传达及配餐等工作，8名教师加入学校核酸检测小组，高峰期日均持续工作八小时，人均协助医护人员核酸检测1000余人。”这场校园疫情阻击战是思政课教师的抗疫实践课，也是学生的思政大课堂，我们要用自己的实际行动把这堂课讲得更精彩！”对外经济贸易大学马克思主义学院院长陶好飞说。

小微课讲清楚大道理

在高校普遍开展线上教学的情况下，广大思政课教师纷纷行动起来，以视频微课等形式，及时回应学生关心关切，努力破解学生关于疫情防控政策的一些思想误区。

邓喆是清华大学的一名思政课教师，本轮疫情发生以来，她便通过多种形式与学生深入交流，调研掌握学生关于当前疫情防控工作的思想困惑，精心推出了10分钟的思政微课《战疫中的科学》，针对学生关于核酸检测、疫苗接种、防控政策等方面的问题，给出了精准精确的解答。

来自北京航空航天大学的思政课教师付丽莎则聚焦“疫情3年是否偷走了我的青春”这一主题，通过不同时期青年人在战乱、困境中励志担当的故事，号召青年学生坚定信心，勇毅前行。

针对“为什么不同高校的防控政策不同”这一问题，中国人民大学思政课教师赵淑梅经过分析梳理，从地理位置、学校类型、校区分布、开学日期等多方面做出了针对性解答。据了解，还有近百名思政课教师围绕学生关心关注的问题，推出了网络思政微课。

“‘大思政课，我们要善用之’，我们深化‘大思政课’综合改革，就要立足京华大地，实现入脑入心，特别是要用好校园疫情防控这个‘大课堂’，让这门关键课程在关键时期发挥应有的关键作用。”北京市委教育工委分管日常工作的副书记张革说，“近期，我们将为全市高校配发统一的疫情防控‘大思政课’课件，组织全体思政课教师讲起来、做起来，引导学生更好地理解和支持校园防控政策，守好校园阵地，为坚决打赢我市疫情防控整体战、阻击战、歼灭战贡献教育力量！”

(责编：郝孟佳、孙竞)