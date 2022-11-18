人民网北京11月18日电 据教育部教育考试院消息，2022年下半年全国大学英语四、六级口语考试分别将于11月19日、11月20日举行。据悉，口语考试为计算机化考试，考生通过计算机考试系统完成与考官及考生间的互动。

考生须按准考证上规定时间到达考场，入场时必须携带准考证和与准考证上一致的身份证件；禁止将手机、其他具有通讯功能的电子产品及考试用书、参考材料等与考试无关的物品带入考场。考生进入考场后须在指定考试用机上按系统提示在规定时间内进行登录、测试设备、作答；考试结束后，经监考员允许方可离开考场。

此外，教育部教育考试院提醒，若期间考试系统出现问题，考生须及时举手示意，经系统管理员和监考员确认后认为本场不能排除系统故障，将安排其至另外场次进行考试。如果确认因系统故障导致考生不能完成本次考试，将退还本次考试费。（李依环、实习生杨炳欣）

全国大学英语四级口语考试流程。截图来源：中国教育考试网

全国大学英语六级口语考试流程。截图来源：中国教育考试网

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