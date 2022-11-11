人民网北京11月11日电 （记者郝孟佳）近日，教育部会同国家发展改革委、财政部、农业农村部、国家卫生健康委、国家市场监管总局、国家疾控局，制定并印发了《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》（以下简称《实施办法》）。

自农村义务教育学生营养改善计划启动实施以来，农村学生营养状况明显改善、身体素质明显提升。但是一些地方还存在食品安全管理不严格、资金使用管理不规范、供餐质量和水平不高等问题。

全国农村学生营养办相关负责人表示，在供餐方式上，要求各地大力推进学校食堂供餐。学校食堂由学校自主经营、统一管理，不得对外承包或委托经营。未建设食堂或暂时不具备食堂供餐条件的地区，应加快学校食堂建设与改造，明确实行食堂供餐的时间节点，在过渡期内可采取企业（单位）供餐。学校规模较小、交通便利的地区可根据实际情况，在满足必需的送餐条件和确保食品安全的前提下，以中心校或邻近学校食堂为依托，实行食堂配餐。偏远地区小规模学校（教学点）不具备食堂供餐和配餐条件的，在确保食品卫生和安全的前提下，可实行学校伙房供餐或家庭（个人）托餐。

《实施办法》要求，供餐形式原则上应提供完整的午餐（热食），暂时无法提供午餐的学校可选择加餐或课间餐。尚未提供完整午餐的地区和学校，应不断改善供餐条件，逐步实现供应完整午餐。供餐食品必须符合食品安全和营养健康的标准要求，尊重少数民族饮食习惯。

供餐食品应提供营养价值较高的畜禽肉蛋奶类食品、新鲜蔬菜水果和谷薯类食品等，不得提供保健食品、含乳饮料和火腿肠等深加工食品，避免提供高盐、高油及高糖的食品，确保食品新鲜卫生、品种多样、营养均衡。倡导学校食堂按需供餐，通过采取小份菜、半份菜、套餐、自助餐等方式，制止餐饮浪费。

在资金安排方面，明确国家计划地区营养膳食补助资金由中央财政全额承担，地方计划地区营养膳食补助资金由地方财政承担，中央财政给予定额奖补。《实施办法》要求，中央财政安排的营养膳食补助资金设立专门台账，明细核算，确保全额用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐。加强受益学生实名制管理，严防套取、冒领营养膳食补助资金。

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