人民网北京11月8日电 （记者郝孟佳）近日，北京市委教育工委根据中央、教育部、市委有关要求，结合北京教育系统实际，制定印发《北京教育系统认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》，对北京教育系统做好学习宣传贯彻党的二十大精神有关工作作出部署。

《方案》指出，学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期北京教育系统的首要政治任务，要充分认识学习宣传贯彻党的二十大精神的重大意义，全面准确学习领会党的二十大精神。北京教育系统要立即行动起来，精心组织，周密安排，充分发挥自身优势，着力彰显自身特点，坚持机关、系统和基层贯通融合，坚持各级各类学校一体推进，坚持学思践悟有机统一，迅速形成全覆盖、多维度、大纵深、浸入式的学习宣传热潮。

《方案》要求，要坚持首善标准，认真做好党的二十大精神的学习宣传。要切实抓好学习培训，通过党委理论学习中心组学习、干部教师培训、党员学习等形式开展分层次、全覆盖的全员培训，确保党的二十大精神传达到每一个党支部、每一名党员干部和师生。要集中开展宣讲活动，依托党的二十大代表、理论专家、思政课教师、学生骨干、离退休干部资源，组建北京高校学习宣传党的二十大精神师生宣讲团、北京高校学习习近平新时代中国特色社会主义思想博士生宣讲团、北京教育系统老同志学习宣传党的二十大精神宣讲团，线上线下开展立体化、分众化、多样化的系列宣讲活动。要有机融入教育教学，建设“习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践”思政课程群等，从各学段学生实际出发，扎实推进党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。要精心组织新闻宣传，发挥北京教育新媒体矩阵作用，开展全媒体联动宣传，全面反映北京教育系统学习贯彻党的二十大精神的经验做法、特色亮点和收获体会。要深入开展研究阐释，组织北京高校高端智库、市重点建设马克思主义学院、北京高校中国特色社会主义理论研究协同创新中心等，围绕党的二十大提出的重大思想观点、重要论断、重大举措等，开展研究阐释。要全面做好教育引导，开展贯穿2023年全年的北京教育系统“学习二十大 奋进新征程”师生主题教育活动，通过主题征文、精品微电影展播、优秀网络作品展示、寻访红色场馆、讲述育人故事、“大思政课”主题实践等十项师生喜闻乐见的方式加强学习宣传贯彻，覆盖到每名师生、每个基层组织。

《方案》强调，要坚持知行合一，把党的二十大决策部署贯彻落实到推动新时代首都教育发展各方面全过程。要坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践，结合新时代首都北京发生的历史性变化，深化以实践教学为主题的“大思政课”综合改革，在京华大地建设一批沉浸式实践教学基地，上好新时代首都特色“大思政课”。要持续推进新时代首都教育高质量发展，办好教育民生实事，构建高质量教育体系，持续巩固深化“双减”工作，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，深化新时代教师队伍建设改革等。要切实防范化解风险，始终把维护政治安全摆在首位，压紧压实意识形态工作责任制，建设平安校园，精准有效做好疫情防控，坚决维护首都和谐稳定大局。要坚定不移全面从严治党，压紧压实主体责任，推动全面从严治党贯穿教育治理全过程。

《方案》要求，要切实加强组织领导，牢牢把握正确导向，着力用党的二十大精神统一思想、凝聚力量。要紧密结合首都发展实际，紧密联系北京教育系统干部师生特点，努力增强学习宣传贯彻党的二十大精神的吸引力感染力和针对性实效性，着力提升实际效果，切实把广大干部师生的思想和行动高度统一到党的二十大精神上来，使党的二十大精神尤其是习近平新时代中国特色社会主义思想，在北京教育系统落地生根，进一步形成生动实践。

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