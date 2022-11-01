【沿着党的二十大指引的方向·教育笔谈】

开栏的话

教育是国之大计、党之大计。党的二十大报告设“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”专章，将教育摆在极其重要的位置，对教育事业作出重大战略部署，为今后一段时期的教育事业发展提供了根本遵循。立足新时代新征程党的历史使命，如何以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加快建设高质量教育体系、办好人民满意的教育？本版特开辟“学习贯彻党的二十大精神·教育笔谈”栏目，约请教育领域的专家学者、一线工作者深入探讨党的二十大报告关于教育的新思想、新论断，以期为教育领域深入学习党的二十大精神、贯彻落实习近平总书记关于教育的系列重要论述提供参考。

党的二十大报告一个重要的理论创新是将教育、科技、人才放在战略任务中进行统筹部署，第一次将科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略摆在一起，将教育、科技、人才整合到一起进行系统谋划，共同服务于创新型国家建设，具有重要的现实意义和深远的战略考量。

有机整体服务“两个大局”

教育、科技、人才是一个有机联系的整体，共同支撑社会主义现代化强国建设。从大教育观的角度看，我们既要将教育、科技、人才视为大教育系统的组成部分，又要将其置于国家发展的宏观格局中进行审视，必须跳出教育看教育。习近平总书记将国家发展的宏观格局概括为“两个大局”。

第一个大局是“中华民族伟大复兴的战略全局”。习近平总书记在二十大报告中明确提出，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中华民族伟大复兴对教育、科技、人才提出了新要求。为实现中华民族伟大复兴，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。科技、人才、创新系于教育。为此，必须统筹实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，进而开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

第二个大局是“世界百年未有之大变局”。大变局集中体现为国际力量对比的巨大变化。一方面，以美国为代表的西方世界国力相对衰落，在维护全球霸权地位及国际旧秩序方面逐渐力不从心；另一方面，以中国为代表的新兴市场和发展中国家不断崛起，世界发展动力历史性地转向东方。大变局中，风险和机遇并存。一方面，大变局意味着难以预料的巨大风险。美国为了继续维护其全球霸权地位，企图推动经济脱钩、科技脱钩和教育脱钩，展现出激进好斗姿态，对中国乃至世界安全与稳定造成严重威胁。另一方面，变局蕴含着新局，“大变局”可能开新局。教育强国、科技强国、人才强国统筹建设是“破局”和开新局的关键。为此，我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国。教育、科技、人才三大战略统筹实施将为现代化建设提供强有力的人才支撑，中国式现代化将为塑造国际政治经济新秩序、推动构建人类命运共同体、创建人类文明新形态作出重要贡献。

同气连枝支撑“两个中心”建设

教育强国、科技强国、人才强国具有共生性，同气连枝。科技强国要求高水平科技自立自强，成为世界主要科学中心；人才强国要求提高自主培养质量，成为世界重要人才中心。科技和人才离不开高质量教育体系，因此三大强国的统筹部署有利于支撑“两个中心”建设。

第一个中心是中国要成为“世界主要科学中心和创新高地”。2021年3月16日，《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《努力成为世界主要科学中心和创新高地》。文章指出，“中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地”。在文章中，习近平总书记强调创新是第一动力，要求我们“矢志不移自主创新”。第二个中心是中国要“加快建设世界重要人才中心和创新高地”。2021年9月，在中央人才工作会议上，习近平总书记就“深入实施新时代人才强国战略，全方位培养、引进、用好人才，加快建设世界重要人才中心和创新高地”作出重要部署。在讲话中，习近平总书记从历史角度深刻阐释了世界科学中心和人才中心转移现象。“人类历史上，科技和人才总是向发展势头好、文明程度高、创新最活跃的地方集聚。16世纪以来，全球先后形成5个科学和人才中心。”一是16世纪的意大利，文艺复兴运动促进了科学发展，产生了哥白尼、伽利略、达·芬奇等一大批科学家；二是17世纪的英国，培根经验主义哲学加速了科学进步，产生了牛顿、波义耳等科学大师；三是18世纪的法国，启蒙运动营造了向往科学的社会氛围，产生了拉格朗日、拉普拉斯、拉瓦锡、安培等一大批卓越科学家；四是19世纪的德国，新人文主义运动加速了科学发展，产生了爱因斯坦、普朗克、欧姆、高斯、黎曼等一大批科学家；五是20世纪的美国，实用主义哲学带来了科学的发展，集聚了费米、冯·诺依曼、爱迪生等一大批科学家和发明家。

世界科学中心和人才中心结合在一起往往是世界学术中心或世界高等教育中心。近代以来，世界高等教育中心也是周期性转移的，意大利、英国、法国、德国、美国先后成为世界高等教育中心。国际社会普遍认同判别世界高等教育中心的两个标准，一个是重大科学成果占同期世界总数的比例，占比超过25%就是世界科学中心；另一个是世界一流学者和优秀留学生的集聚度，集聚度最高的国家就是世界人才中心。世界科学中心、人才中心和高等教育中心基本上是同构的。纵观近代科教发展史，一个国家先成为世界高等教育中心，然后才成为世界科学、人才中心；一个国家往往是先失去世界高等教育中心地位，然后失去世界科学、人才中心地位。我国要成为世界重要的科学中心和人才中心，首先必须成为世界重要的高等教育中心。当今世界正在形成北美、西欧、东亚三大世界高等教育中心，中国要有所作为，必须加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科，打造世界一流创新高地，最终成为世界重要的高等教育中心。统筹建设教育强国、科技强国、人才强国正是顺应世界科学中心、人才中心和高等教育中心转移的理性选择。

三驾马车推动高质量发展

高质量发展是全面建设现代化国家的首要任务。当前人类已全面进入知识经济时代，高质量发展越来越依靠知识和创新。教育、科技、人才是驱动知识和创新的三驾马车，是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。

从产业经济学的角度看，产业转型升级越来越依靠科技创新体系。当产业形态以劳动密集型为主时，经济发展只需要基础教育参与；当产业形态以技能密集型为主时，经济发展离不开高等职业教育；当产业形态以科技密集型为主时，经济发展依赖高等教育；当产业形态以创新密集型为主时，经济发展需要科技创新体系支撑。当前我国发展存在着不充分和不平衡现象，以北京、上海、粤港澳大湾区为代表的东部地区以创新密集型产业为主，需要强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，优化国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业的定位和布局，率先建设人才中心和创新高地；中西部地区以科技密集型产业为主，当务之急是建设高质量的区域高等教育体系，重点建设高水平应用型大学和高水平职业院校。

实现高质量发展，必须统筹教育、科技和人才。具体说，一是必须坚持教育优先发展。加快建设高质量教育体系，促进教育公平，办好人民满意的教育。二是必须坚持创新驱动。健全新型举国体制，强化基础研究和原始创新，推进关键核心技术攻关，解决“卡脖子”问题，实现高水平科技自立自强。三是必须坚持人才是第一资源。在拔尖创新人才培养领域既要全面提高人才自主培养质量，又要扩大对外开放，聚天下英才而用之。

（作者：周光礼，系中国人民大学评价研究中心执行主任、长江特聘教授）

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