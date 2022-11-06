图为双选会现场。 覃炫铭 摄

广西高校毕业生“留桂就业计划”暨2023届广西高校毕业生双选会5日在广西民族大学举办，347家用人单位为高校毕业生提供超过1.2万个就业岗位，平均薪酬为5305元人民币/月，活动按疫情防控要求错峰入场，累计45所广西区内高校约1.5万名高校毕业生入场求职。

本次双选会由广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、广西壮族自治区教育厅联合主办，以“筑梦广西·未来有你”为主题，会场采用“一平台+十四市联动”的方式，设置“1+14”特色招聘专区，包括广西人才网·职通校园平台招聘专区、“筑梦广西·未来有你”全区14个城市留桂就业招聘专区，全区各级公共就业人才服务机构和经营性人力资源服务机构携手42家事业单位、66家国有企业和239家优质民营企业集中“送岗入校”。

图为求职者在咨询用人单位信息。 覃炫铭 摄

其中，广西河池市人力资源和社会保障局、河池市金城江区人力资源和社会保障局、东兰县人力资源和社会保障局、罗城仫佬族自治县教育局等16家单位组团揽才，组织用人单位招聘工作组开设28个现场面试考场，部分岗位可“直接面试”入编。

为大力营造支持高校毕业生留桂就业的良好氛围，双选会还同步举办高校毕业生留桂就业集中宣传推介活动，通过一站式就业创业政策咨询、城市留桂就业创业环境展示、“直播探展”活动，解读自治区和地方高校毕业生留桂回桂就业创业政策，宣传推介高校毕业生基层服务项目，邀请重点产业、重点领域的企业向高校毕业生进行“云上”直播带岗，帮助高校毕业生了解家乡、筑梦家乡、建设家乡。

广西高校毕业生“留桂就业计划”自2020年实施以来，各地全面铺开“11+N”政策护航行动、“筑梦广西未来有你”宣传推介行动、留桂就业促进行动、基层成长行动、青年就业见习岗位募集计划和青年创业引领行动六项服务行动，累计提供超过300万个高校毕业生就业岗位。本次双选会的举办也标志着广西人社部门2023届高校毕业生就业服务工作全面启动。(黄艳梅 覃炫铭)

(责编：何淼、李依环)