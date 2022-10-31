人民网北京10月31日电 “我们跨越了3000多公里，来到新疆维吾尔自治区和田地区，在4天深入基层一线的实地采访调研中，不仅感受到了当地的发展变化，更被援疆干部的无私奉献精神所感动，他们像一粒粒坚实而又顽强的种子，洒落在茫茫戈壁和大漠中，落地生根，开花结果，为青年大学生上了一堂鲜活生动的‘大思政课’，让我们更加坚定为国家发展和人民幸福生活而努力的理想信念！”中国石油大学（北京）集体采访团队师生这样表达自己采访归来后的感受。

为充分用好北京市对口支援地挂职干部的先进事迹和鲜活实践，通过组织大学生参与生活体验和采访，讲好当代共产党员甘于奉献、投身艰苦地区建设的生动故事，教育引导学生坚定“四个自信”，成为堪当民族复兴重任的时代新人，2022年7月到8月，北京市委教育工委组织开展了“见证优秀共产党员榜样”首都大学生集体采访行动。清华大学、中国传媒大学、中国石油大学（北京）、北京建筑大学4支学生采访团分别奔赴河北雄安新区、湖北省十堰市、河南省南阳市、内蒙古科右前旗、新疆和田等地采访北京市对口支援党员干部。他们与挂职干部们同吃同住，亲身感受当地发展变化，在行走中上了一堂生动而有意义的“大思政课”，以实际行动书写新时代青年的“青春答卷”。

深入基层一线 感受国家发展变化

烈日炎炎，在河北雄安综合服务中心和“三校一院”重点工程项目施工现场，清华大学研究生支教团雄安分队师生以跟岗式“影子实践”的方式，参与北京挂职雄安干部的日常工作，用镜头、文字记录他们为雄安发展建设而忙碌的身影，以青年视角体会雄安新区日新月异的发展变化，感受这片“干事创业的热土”上共产党员的榜样力量，

风沙漫天，在新疆的茫茫戈壁和大漠之中，中国石油大学（北京）“‘大地之光’榜样力量寻访团”师生来到新疆维吾尔自治区和田地区和田市进行了为期4天的采访调研。他们深入到北京市援疆指挥部社会事业部援疆干部的工作一线，实地采访调研了8名北京市援疆干部、援疆医生，了解他们为提升当地医疗、教育水平等工作中做出的积极贡献。

草木葳蕤，在内蒙古一望无际的大草原，中国传媒大学青年马克思主义学院实践团队师生在内蒙古自治区兴安盟察尔森嘎查村、桃合木苏木附近草原及牧场、第九届内蒙古自治区乌兰牧骑艺术节兴安盟那达慕大会的现场进行实地走访，了解到支援挂职干部引入先进技术助力当地畜牧品种改良，为牧民探索出了合适的产业运作模式，带动产业循环，实现了可持续发展。

江水滔滔，在南水北调中线工程水源地湖北十堰，北京建筑大学城市经济与管理学院“党旗引领，奋勇前行”采访团师生开展调研，通过采访挂职干部与调研水源地特色产业项目、对口协作项目，了解豫鄂两地南水北调中线工程的现状，深入了解“京堰”对口协作项目，见证了两地以“保水质”“强民生”“促转型”带动形成生态优先绿色发展之路。“一渠清水由南向北，1000多公里的路程背后离不开沿线各地干部群众的保驾护航。”采访团成员陈静表示，采访活动让她对以前课本中出现的“南水北调’四个字有了更加深刻的理解，也让她看到了这项惠民利民工程背后无数人的艰苦奋斗和默默付出。

北京建筑大学城市经济与管理学院“党旗引领，奋勇前行”采访团学生在调研中。校方供图

倾听感人故事 感悟党员奉献精神

医疗教育、民生工程、产业发展帮扶是北京支援挂职干部在当地的主要工作，这对于边远地区改善民生的意义尤为重大。深入到一线采访的大学生在实地采访中，深刻地感受到了这些干部给当地带来的巨大变化。

北京胸科医院结合科副主任、和田地区传染病专科医院援疆医生李强刚到和田地区，就遇到一位患有急性血型播散性肺结核的16岁女孩，在手术前，当李强看到女孩母亲担忧的眼神时，他坚定地告诉女孩母亲：“我是北京来支援新疆的医生，请您相信我，我一定尽全力治疗孩子”。这个故事深深打动了中国石油大学（北京）采访团学生刘阳，“李强医生给我讲述这个故事的时候，我能深深地感受到他想通过自己的绵薄力量让和田地区老百姓免受结核病的折磨。当我听到孩子母亲给李医生打来电话，说着‘是北京医生给了孩子第二次生命。’时，我的眼泪已经在眼眶里打圈，青年人应该学习这种扎根基层、默默为百姓排忧解难的榜样先锋。”

北京市财政局经济建设处副处长，雄安新区财政支付中心副主任时贞利严格把关综合服务中心和“三校一院”重点工程项目建设招标施工等各项工作，确保万无一失。“各位干部们‘将挂职当做任职’，努力克服工作难度大、强度大、压力大的困难，在建设一线挥洒汗水、奉献热血，深入群众、融入当地，组成了一支有凝聚力、战斗力，能打胜仗、善打硬仗的干部队伍。”采访团成员黄泽宇表示，通过跟随采访这些干部，他深刻地理解了“雄安质量”背后的含义，这些党员干部用实际行动让他明白了只有忠诚于事业、忠诚于党和人民，才能让心踏实下来、步子迈开来。

北京建筑大学采访团师生在南水北调中线工程水源地南阳、十堰等地开展调研，了解“京堰”两地保水源、惠民生的重点项目工程。在十堰市，来自北京的挂职干部王建宾为了保护水源地水质，积极推动实施保水质项目74个，重点开展水源区小流域综合治理、生态修复、农村环境综合整治、土壤污染调查及修复等工作。调水以来，丹江口库区水质长期保持在Ⅱ类以上标准，入选首批“中国好水”水源地。南水入京后，不仅保障了市民生活用水，更有效改善了首都生态环境。此外，在北京市的对口帮扶下，十堰市还大力提升教育质量，建成了茅箭区大兴学校、张湾区柏林中心小学等项目，先进的教学设备、智慧化教学课堂、新颖的教学模式充分展现了协作成效。

来自海淀区委编办、挂职科右前旗发改委的印明实则成为了海淀区和科右前旗的“联络人”，挂职期间，他不仅将海淀区农业与科技发展技术引进到当地，还围绕产业帮扶开展工作，在他的努力下，去年科右前旗刚刚成功落地了两个二十二千瓦的风电项目，给当地经济发展和人民生活带来很大的改变。“每一位挂职干部‘舍小家、为大家’的精神都是值得我学习的。”中国传媒大学采访团成员吴承龙表示，在采访中印象最深的，就是干部们每当被问到家人时，总是声音哽咽、眼圈泛红，“他们好像被触碰到了心底最柔软的一块儿地方，他们对家人充满愧疚，但是依然无悔自己的选择，这让我深受感动。”

中国传媒大学青年马克思主义学院实践团队师生在调研中。校方供图

立志薪火相传 努力书写“青春答卷”

榜样的力量是无穷的，精神的力量是伟大的。首都高校采访团师生们在不同地区学习了解了这些扎根基层、深入一线的优秀共产党员的事迹之后，都将这种精神力量转化为了干事创业的动力，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，努力为全面建设社会主义现代化国家贡献青春力量。

清华大学研究生支教团雄安分队的成员们在采访调研后，将前往中央民族大学附属中学雄安校区开展为期一年的支教活动，用行动书写自己“青春的答卷”。“这些党员干部‘不挂虚职干实事’的敬业精神打动了我。”成员严晓畅深有感悟，“作为新时代大学生，要握好时代的接力棒，在劈波斩浪中开拓前行，能在雄安开展支教志愿服务，我倍感荣幸。我要用一年不长的时间，做一件终身难忘的事。”

中国石油大学（北京）“‘大地之光’榜样力量寻访团”师生在为期4天的采访调研中，将8名挂职干部的文字和视频作为学校“大思政课”的素材，引导更多青年学子学习援疆优秀共产党员的无私精神和高尚情怀。采访团成员伊丽姆努尔·买买提说，这是他第一次以采访者的角度记录家乡的变迁，了解援疆干部为新疆建设做出的贡献，“看到家乡翻天覆地的变化，我深受感动，我将以援疆干部的精神为指引，传承他们的精神，在将来努力建设更美好的家乡。”

中国传媒大学青年马克思主义学院实践团队师生充分发挥自身传媒专业的优势特色，拍摄优秀党员宣传片及视频，在学校网站及公共媒体上传播，讲述这些干部们在基层乡村、在行业一线的奋斗故事，以青年传媒人特有的方式展现优秀共产党员甘于奉献、投身地区建设的精神风采。团队成员王艺璇表示，这次活动给自己上了一堂生动的“大思政课”，让自己有了更多的收获和感悟。“在未来的学习生活中，愿怀青年赤诚之心，实现自我成长与成才，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。”王艺璇说。

(责编：孙竞、熊旭)