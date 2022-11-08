【沿着党的二十大指引的方向·教育笔谈】

党的二十大报告中教育内容的显著特点，一是将教育从以往的社会建设与民生领域单列出来，更加突显教育对于全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑作用，更加突显教育优先发展的战略定位；二是以创新驱动发展为核心，将教育、科技、人才作为一个有机整体系统阐述，更加突显教育、科技、人才在我国现代化建设全局中的内在联系。教育科技双轮驱动、互为支撑，科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略三位一体系统集成、统筹部署。党的二十大标志着科教兴国开启新征程，教育高质量发展进入快车道。

深入实施科教兴国战略，更加突出坚持系统观念的重要意义。教育既是民生之首，更是国家发展的重要支撑。党和国家事业发展的每一阶段都有其主要矛盾和矛盾的主要方面。进入新时代，我国社会主要矛盾发生重大变化，强调教育是民生之首，旨在适应这一变化，满足人民群众日益增长的教育需求。但教育特别是高等教育不能仅仅归为民生问题。实现中华民族伟大复兴，必须靠教育、靠科技、靠人才。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程。高等教育的属性与独特功能，决定了它肩负着促进教育公平和追求卓越、增强国家核心竞争力的双重任务。在中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局相互交织、相互激荡之际，“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”是中国式现代化建设的必然要求，是达成第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的必然要求，也是人民群众当前现实利益和长远根本利益的根本结合点。高等教育要不负神圣使命，服务国家战略，为发展科技第一生产力、厚植人才第一资源、增强创新第一动力作出新的更大贡献。

深入实施科教兴国战略，更加突显教育优先发展和建设高质量高等教育体系的重大意义。坚持教育优先发展，基于我们党对于治国理政规律的精准把握。新中国成立以来70多年的教育事业发展，为“中国奇迹”奠基。党的十八大以来，我国高等教育实现了从大众化到普及化的历史性跨越。世界经济论坛《全球竞争力报告》显示，当前我国竞争力排名全世界第27位，总体呈上升趋势。进步最快的三个影响因素之一是高等教育与培训。时代越是向前，知识和人才的重要性就愈发突出，教育的地位和作用就愈发凸显。普及化阶段高等教育要走内涵式发展道路。以“双一流”建设为抓手，优化学科专业和人才培养布局，促进学科交叉融合，优化区域布局和资源配置。支持中西部地区高等教育加快发展。推进教育数字化战略。促进人的全面发展，提高国民整体素质，为教育强国提供有力支撑。

深入实施科教兴国战略，更加突显培养造就拔尖创新人才的紧迫要求。创新驱动实质上是人才驱动，要紧紧围绕人才培养这个中心任务，坚持“四个面向”，全方位谋划人才培养，优化结构布局，形成高水平人才培养体系。全面推进素质教育，全面提高创新能力培养。在全面提高人才自主培养质量的同时，在拔尖创新人才培养方面实现重大突破。大力培养造就一大批国家创新发展急需的优秀人才。这是因材施教、全面发展的题中应有之义。

深入实施科教兴国战略，更加突显科教融合的意义和高等教育对于科研创新的使命担当。科技是第一生产力、创新是第一动力。科技、教育、人才系统集成，是破除体制机制性障碍的制度创新。形成具有全球竞争力的开放创新生态，进一步突显了科教融合的紧迫性。重大原始创新成果往往萌发于深厚的基础研究，产生于学科交叉领域和青年优才集聚、教学相长的环境之中，大学在这三方面都具有天然优势。要充分重视大学在国家创新体系中的地位，充分发挥大学作为基础研究主力军和重大科技突破策源地的作用。将更多国家实验室和重大科研项目放在大学或委托大学。高等教育要主动适应知识生产方式变革，主动服务“国之大者”，以创新驱动为核心，加快高校科研范式和组织模式变革，着力破解制约有组织科研的难点堵点。鼓励自由探索与有组织科研相结合，有组织科研与“双一流”建设相结合，高水平科研与高水平教育教学互为支撑。研究型大学要发挥基础研究实力雄厚、学科交叉融合的优势，积极担纲具有战略性全局性前瞻性的重大项目、关键核心技术攻坚，产出更多原始创新成果，为建设自主知识体系，推动高水平科技自立自强提供有力支撑。

深入实施科教兴国战略，更加突显高等教育对于建设世界重要人才中心和创新高地的重大意义。人才是第一资源。党的二十大报告提出“深入实施人才强国战略”“实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策”“完善人才战略布局”“着力形成人才国际竞争的比较优势”。高校要以人才引领发展的理念，积极建设高校教师队伍人才高地。要特别重视培养造就高校青年人才队伍。尽快完善高端人才、专业人才来华工作、科研、交流政策。提高我国高校人才队伍国际化水平。优化人才发展制度环境，深化评价考核制度改革，减除烦苛，让高校教师从种种繁文缛节的束缚中解脱出来，解放学术生产力，为加强国家战略人才力量，加快建设世界重要人才中心和创新高地作出应有贡献。

（作者：管培俊，系全国政协委员、中国高等教育学会副会长、国家民委原专职委员）

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