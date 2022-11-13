原标题：广西师范大学举行建校九十周年庆祝大会

11月12日，广西师范大学举行建校90周年庆祝大会。 杨宗盛 摄

11月12日，广西师范大学在历史文化名城桂林雁山脚下、相思江畔，迎来了九十华诞。

当天上午，广西壮族自治区党委书记刘宁、广西壮族自治区主席蓝天立等自治区、市级领导与越南、泰王国驻南宁总领事馆总领事，师生、校友以及各高校代表等齐聚广西师范大学雁山校区。

11月12日，广西师范大学举行建校90周年庆祝大会。 杨宗盛 摄

广西师范大学前身是创办于1932年的广西省立师范专科学校，是广西高等师范教育的开端，是中国最早的高等师范学校之一，抗战时期被誉为“西南民主堡垒”。

广西师范大学目前有王城、育才、雁山3个校区。其中，王城校区位于桂林市靖江王城内，是全国唯一的5A景区校园和全国重点文物保护单位。

11月12日，广西师范大学雁山校图书馆。 欧惠兰 摄

广西师范大学现有9个一级学科博士点，入选国家一流本科专业建设计划41个；国家社科基金立项数连续12年入围全国百强，近两年入围全国30强；获批省部共建国家重点实验室、教育部重点实验室、全国重点马克思主义学院；教育对外开放工作成效显著。

泰国宋卡王子大学校长尼瓦在视频致辞中表示，广西师范大学一直致力于追求学术卓越，对宋卡王子大学和泰国的汉语教育发展提供了很大帮助，希望与广西师范大学的合作能更进一步。

11月12日，广西师范大学雁山校区一角。 杨宗盛 摄

九十年来，广西师范大学坚持服务国家，主动担当。该校校长贺祖斌表示，学校主动对接国家、自治区重大战略需求，发挥学科优势，强化协同创新，积极推动产学研合作，加强智库建设，服务乡村振兴，提高科技创新能力和社会贡献度，在基础教育创新、西南药用资源开发、漓江生态保护、东盟大数据应用、多样性生物保护等方面取得突出成绩。

建校九十年，广西师范大学作为广西教师教育的“摇篮”，秉承“尊师重道 敬业乐群”的校训精神和“弘文励教 至臻至善”的师大“独秀”精神，为国家培养了45万余名教师和其他专业人才。(欧惠兰 杨宗盛)

(责编：郝孟佳、孙竞)