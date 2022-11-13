人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

广西师范大学举行建校九十周年庆祝大会

2022年11月13日09:11 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：广西师范大学举行建校九十周年庆祝大会

　　11月12日，广西师范大学举行建校90周年庆祝大会。　杨宗盛　摄

　　11月12日，广西师范大学在历史文化名城桂林雁山脚下、相思江畔，迎来了九十华诞。

　　当天上午，广西壮族自治区党委书记刘宁、广西壮族自治区主席蓝天立等自治区、市级领导与越南、泰王国驻南宁总领事馆总领事，师生、校友以及各高校代表等齐聚广西师范大学雁山校区。

　　11月12日，广西师范大学举行建校90周年庆祝大会。　杨宗盛 摄

　　广西师范大学前身是创办于1932年的广西省立师范专科学校，是广西高等师范教育的开端，是中国最早的高等师范学校之一，抗战时期被誉为“西南民主堡垒”。

　　广西师范大学目前有王城、育才、雁山3个校区。其中，王城校区位于桂林市靖江王城内，是全国唯一的5A景区校园和全国重点文物保护单位。

　　11月12日，广西师范大学雁山校图书馆。　欧惠兰 　摄

　　广西师范大学现有9个一级学科博士点，入选国家一流本科专业建设计划41个；国家社科基金立项数连续12年入围全国百强，近两年入围全国30强；获批省部共建国家重点实验室、教育部重点实验室、全国重点马克思主义学院；教育对外开放工作成效显著。

　　泰国宋卡王子大学校长尼瓦在视频致辞中表示，广西师范大学一直致力于追求学术卓越，对宋卡王子大学和泰国的汉语教育发展提供了很大帮助，希望与广西师范大学的合作能更进一步。

　　11月12日，广西师范大学雁山校区一角。　杨宗盛 摄

　　九十年来，广西师范大学坚持服务国家，主动担当。该校校长贺祖斌表示，学校主动对接国家、自治区重大战略需求，发挥学科优势，强化协同创新，积极推动产学研合作，加强智库建设，服务乡村振兴，提高科技创新能力和社会贡献度，在基础教育创新、西南药用资源开发、漓江生态保护、东盟大数据应用、多样性生物保护等方面取得突出成绩。

　　建校九十年，广西师范大学作为广西教师教育的“摇篮”，秉承“尊师重道 敬业乐群”的校训精神和“弘文励教 至臻至善”的师大“独秀”精神，为国家培养了45万余名教师和其他专业人才。(欧惠兰 杨宗盛)

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部