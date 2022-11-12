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学习贯彻党的二十大精神中央宣讲团在北京大学宣讲

2022年11月12日08:45 | 来源：新华网
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原标题：学习贯彻党的二十大精神中央宣讲团在北京大学宣讲

　　新华社北京11月10日电（记者魏梦佳）学习贯彻党的二十大精神中央宣讲团报告会10日在北京大学举行。中央宣讲团成员、中央财经委员会办公室副主任尹艳林作宣讲报告，北大400余名师生现场参会。

　　在北大办公楼礼堂，尹艳林结合党的二十大报告，从新时代十年伟大变革的里程碑意义、马克思主义中国化时代化的精神实质、中国式现代化的丰富内涵和本质要求、全面建设社会主义现代化国家的目标任务等六个方面的深刻认识，作了系统梳理和深入阐释。

　　尹艳林还为师生们解读了党的二十大报告在经济建设、科教人才、社会建设、生态文明建设等方面作出的一系列战略部署。“我们要认真学习领会党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记空谈误国、实干兴邦，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，为全面建设社会主义现代化国家团结奋斗！”他说。

　　宣讲现场，师生们专注聆听。北大考古文博学院本科生房雯婧说：“作为一名考古学专业学生，我会珍惜时代机遇，在新时代广阔赛道上奋力奔跑，交出新一代考古人的青春答卷。”

(责编：郝孟佳、孙竞)

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