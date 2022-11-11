原标题：二十大代表在基层丨秦颖：用音符点亮乡村学校里的快乐童年

咚，咚咚咚，咚咚，鼓槌随着鼓点齐刷刷地起伏，耀眼的红绸上下翻飞……

吉林省通化市二道江区五道江镇中心小学操场上，腰鼓舞的鼓声格外热情激昂。孩子们知道，把音乐带进他们人生的秦老师从北京回来了。

“党的二十大报告明确，要发展素质教育，促进教育公平，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化。”党的二十大代表，吉林省通化市二道江区五道江镇中心小学校党委书记、校长秦颖正在分享她对接下来如何贯彻落实党的二十大精神的思考，“对咱们乡村学校来说，社团活动这个落实素质教育的主渠道不能丢，咱们再多努努力，看看怎么为孩子们发掘、提供更好的资源。”

秦颖在为学生上音乐课。

通化教育界的人都知道：秦颖在哪里，音乐就到哪里。

从1990年她在通化市二道江乡中心校担任一名普通音乐老师伊始，就是如此。学校没课程，就说服领导搞“第二课堂”设置课程；家长不配合，就想方设法说服家长配合教育；社团门类少，就每天自己搭时间、花精力为孩子们开拓、扩建……秦颖的坚持，奏响了二道江乡中心校的新乐章：小小的乡村校里，孩子们从不缺乏发展音乐特长的机会，甚至让很多城里娃羡慕；学校先后获得“全国科研先进单位”“全国红旗大队”“全国艺术教育特色集体”等多项殊荣，蜚声全国。

两年前，秦颖来到一所更加偏远的乡村学校——五道江镇中心小学任校长。她播下的种子还是音乐。

克服种种困难，秦颖逐步开设了合唱团、大鼓队、腰鼓舞等学生社团，不断丰富学生素质教育资源。如今，每到课后托管时间，孩子们的活动早已不再局限于一隅课桌，在音乐教室里，在操场上，到处可见五彩的音符雀跃在快乐的童年里。

秦颖（左）为演出前的学生戴好红领巾。

“教师幸福，学生快乐”，这是通化市教育督导组对秦颖及其团队办学效果的评价，也是王则昊留在五道江镇中心小学的重要原因。

从俄罗斯国立师范大学毕业的王则昊，是秦颖精心挑选来的青年音乐教师“生力军”，更是孩子中的“人气王”。

王则昊将奥尔夫音乐教学法带进课堂，这种教学法特别注重激发儿童的兴趣，主张让他们自己在游戏中创造性地奏乐。所以她给学生们做发声练习时，就自编手势操，让每个唱名都有不同的手势，再让孩子们边唱边做手势。她的课堂上，欢声笑语不绝于耳。

另一个让王则昊愿意扎根这里的原因，是秦颖对探索青年教师职业发展路径格外重视。

为此，秦颖想方设法争取各种培训项目，将教师们送到浙江、江苏、广东等发达地区中小学跟岗培训、开阔视野、提升技能。如今，学校已经培养出两名省级学科带头人、两名省级骨干，创设了三个名师工作室。

“秦校长鼓励我们‘一年站稳讲台，两年独立讲公开课，三年成为区级骨干’。不少青年教师在她的指导下实现了自我价值，这也是我的目标。”王则昊说。

秦颖（中）参与教师集体备课。

“党的二十大报告明确要培养高素质教师队伍。下一步，咱们校每月一次的党课要坚持上，还要抓创新，另外重点开展‘骨干教师与年轻教师结对子’‘师生结友育英才’活动，让大家共享优质资源，实现共同提升，帮助大家安心教学。”分享会上，秦颖也不忘为青年教师们加油鼓劲，“这几年乡村教师的待遇持续提升，评优评先也向乡村学校倾斜。相信这里一定是值得大家奉献的舞台。”

散会后，已是凉气渐重，校园里的乐声仍然热闹。

“走，这些天没见孩子们了，去瞅瞅他们缺啥不，陪他们学首新曲子。”秦颖拉上几位老师，快步走进欢乐的乐声。

记者：李双溪

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(责编：郝孟佳、李依环)