人民网北京11月14日电 蓝图已经铺开，征程催人奋进。连日来，首都高校开展形式多样的学习交流活动，在广大师生中掀起学习党的二十大精神热潮。大家纷纷表示，要把党的二十大决策部署贯彻落实到推动新时代首都教育发展各方面全过程，持续推进新时代首都教育高质量发展，以奋发有为的精神，奋力书写人民满意的教育答卷。

书记校长分享参会感悟 带领师生深入学习

为把学习二十大精神引向深入，首都各高校领导干部第一时间带头学习，以亲身经历为师生分享参会感悟，带领广大师生深入学习理论知识，生动开展实践，将二十大精神学深悟透。北京大学党委书记郝平就深入学习贯彻党的二十大精神进行部署，党的二十大代表、第二十届中央候补委员、北京大学校长龚旗煌结合参会经历过程和学习心得体会，全面系统地为师生传达了党的二十大精神。

党的二十大代表、第二十届中央候补委员、清华大学党委书记邱勇结合参会经历和感受，为师生介绍了大会的基本情况。他强调，全校师生员工要从党的二十大报告中汲取前进力量，以推进学校高质量发展的实际行动，把党的二十大精神落到实处。

北京师范大学党委书记程建平结合列席党的二十大的切身感受，在党委理论学习中心组学习（扩大）会议上带领学校领导干部专题学习党的二十大精神，并认真学习和传达了关于十九届中央委员会报告的决议、关于十九届中央纪律检查委员会工作报告的决议、关于《中国共产党章程（修正案）》的决议。

各校开展专题座谈会 交流学习体会

北京理工大学以“学习贯彻党的二十大精神，强化人才引领驱动，推动‘双一流’大学建设”为主题召开青年学者座谈会。青年学者们在学习后表示，党的二十大报告擘画了全面建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图，目标清晰、任务明确，吹响了奋进号角，让广大青年教师深受鼓舞，倍感振奋。

北京建筑大学全国高校黄大年式教师团队“土木工程防灾”团队的30余名专家学者齐聚一堂，就如何将党的二十大精神与学校、学院和团队工作结合，为建设高水平特色型大学添动力，为国家科教兴国战略做贡献展开研讨学习。

北京建筑大学全国高校黄大年式教师团队“土木工程防灾”团队共学二十大。 学校供图

中央音乐学院召开党委理论学习中心组学习（扩大）会议，专题学习习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上所作的报告。中央音乐学院党委书记赵旻指出，作为艺术院校的一面旗帜，要引导师生按照习近平总书记提出的推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。

中国戏曲学院在党委理论学习中心组（扩大）集中传达学习的基础上，再次开展专题学习，深入领会党的二十大精神。中国戏曲学院党委书记李必友带领中心组成员联系思想和工作实际，认真进行交流讨论，进一步推动学习贯彻工作。

组织学者专家辅导 提高师生学习成效

为帮助首都高校师生更好地学习领会党的二十大精神，各高校积极组织专家学者进校园，以形式多样的学习方式，带领师生深入学习领会二十大精神，提高师生学习成效。

10月31日，由北京市委教育工委主办、北京教育新闻宣传学会承办的学习贯彻党的二十大精神首场专题辅导报告会举行。北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任张志勇以《深刻把握党的二十大关于教育改革发展的新战略新任务》为题，作专题辅导报告。张志勇紧密结合党的二十大精神，从统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，统筹基础教育与共同富裕社会建设等六个方面进行了深刻阐释和深入解读。

北京航空航天大学举办学习贯彻党的二十大精神辅导员专题培训，北京大学马克思主义学院党的建设研究所所长王久高受邀为师生作党的二十大精神专题辅导培训。王久高围绕当前党和国家形势，结合党的二十大报告以及中国现实国情，从“四个自信”与新时代中国特色社会主义、经济攻坚战与高质量发展、政治改革与社会主义民主政治等七个方面回顾了十八大以来党和国家所取得的历史性成就，并指出目前中国发展过程中所面临的问题与挑战。

首都医科大学特邀党的二十大代表、附属北京儿童医院重症医学科和内科教研室名誉主任钱素云教授作主题报告。钱素云以《新时代 新征程 做人民信赖的好医生——参加党的二十大纪实和体会》为题，分享了参加大会的学习体会，鼓励和引导师生以二十大精神为指引，努力奋进，为国家医疗卫生事业做出积极贡献。

中国政法大学法学院党委举办“学思享”大讲堂。邀请中央党校教授卓泽渊作“坚持全面依法治国，推进法治中国建设——中共二十大报告的法治解读”的主题讲座，就党的二十大报告关于法治的十个战略部署进行了具体深入的解读。

国际关系学院组织召开学习贯彻党的二十大精神专题辅导报告会，学院邀请中共中央党校科学社会主义教研部李志勇教授，以《全面建设社会主义现代化国家的行动纲领——学习党的二十大报告初步体会》为题，从新时代十年成就推动我国迈上新征程、新时代新征程面临的机遇和挑战等五大方面，为师生系统阐释了党的二十大报告的核心要义、丰富内涵以及精神实质。

通过多种形式创新学习 掀起学习热潮

首都高校积极通过举办培训班、学习班、座谈会等多种形式，组织广大师生认真学习党的二十大精神，在校园掀起热烈的学习热潮。

北京财贸职业学院举办“学习二十大精神坚定理想信念”专题研修班。 研修班为全体学员配备了理论学识渊博、专业底蕴深厚的强大师资阵容，精心准备了四场高规格、高水准、高能量的专题报告。

北京财贸职业学院举办“学习党的二十大精神 坚定理想信念”专题研修班。 学校供图

作为中国共产党创办的第一所大学和中学——中国人民大学和延安中学分别在习近平总书记亲临考察过的教室，以线上线下相结合的方式开展联学，让活跃在新时代新征程的延安精神更好地进校园、进课堂、进学生头脑。

北京工业大学举办师生学习宣传贯彻党的二十大精神大会，深刻理解把握党的二十大提出的一系列重大理论观点、重大方针政策、重大工作部署，原汁原味读、认真仔细学。

北京工业大学师生参加学校学习宣传贯彻党的二十大精神大会。 学校供图

北京青年政治学院开展“认知中国”系列社会实践活动，师生认真学习贯彻党的二十大精神，并就如何持续用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，助力全面推进乡村振兴等进行交流研讨。

北京联合大学组织开展“喜庆二十大 奋进新征程”主题团日，664个团支部通过主题团日活动持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会党的二十大精神的丰富内涵和实践要求。

心中有信仰，脚下有力量。首都高校师生将继续深入学习二十大精神，把二十大精神与自身实际相结合，锐意进取埋头苦干，奋力开创工作学习新局面，以更加饱满的精神投入到国家教育事业和各领域建设中，书写新时代的青春答卷。

(责编：李依环、熊旭)