人民网北京11月9日电 （记者李依环）记者从教育部获悉，教育部今天发布《关于面向中小学生违规竞赛问题查处情况的通报》（下称“通报”）。根据通报，“奥林匹克英语大赛”“希望数学”“JEA China”等竞赛活动违反《面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》，目前均已被依法依规取缔。

通报指出，2018年以来，教育部持续规范面向中小学生的全国性竞赛活动，连续四年公布通过审核的竞赛清单，取消了学前教育阶段各类竞赛和义务教育阶段学科类竞赛，大幅削减了竞赛数量，基本斩断了竞赛与招生、考试、培训挂钩的利益链，有效遏制了竞赛横生的乱象。但受利益驱使，违规竞赛仍时有发生，这些违规竞赛扰乱了教育教学秩序，加重了学生和家长负担，严重侵害了群众利益。

教育部提示，有关市场主体要合法合规经营，不要违规举办面向中小学生的竞赛活动，对于违规竞赛活动，教育部门将会同市场监管等部门依法依规严肃处理；广大学生和家长要擦亮眼睛，凡是未列入“面向中小学生的全国性竞赛活动名单”的均是违规竞赛，名单内没有面向义务教育阶段学生的学科类竞赛，所有竞赛均不得向学生和家长收取任何费用，竞赛及竞赛产生的结果均不作为中小学招生入学的依据，也不作为高考加分项目；各级教育行政部门和学校要加强政策宣传和提醒，引导广大家长、学生理性看待各类竞赛活动，自觉抵制违规竞赛。

近期，教育部指导地方接连查处了多起违规竞赛，有关情况通报如下——

一、“奥林匹克英语大赛”违规办赛情况

“奥林匹克英语大赛”原名“全国奥林匹克英语作文大赛”，竞赛内容为中小学生英语作文、口语、演讲等，对外宣称主办方为“国际双语教育协会英汉专业委员会”“奥林匹克英语大赛组委会”，利用“奥林匹克英语大赛”官网、“中国英语作文网”和奥英赛微信公众号开展宣传。

经查，该竞赛实际为广州龙灵教育科技有限公司违规举办，所谓的“国际双语教育协会英汉专业委员会”“奥林匹克英语大赛组委会”均未经合法注册，所办竞赛活动违反《面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》。目前，该竞赛已被依法依规取缔。

二、“希望数学”违规办赛情况

“希望数学”对外号称原名“希望杯”，通过豆瓣、小红书、知乎、微信公众号等开展招生宣传。

经查，“希望数学巅峰对决国际精英挑战”“希望数学巅峰挑战营竞赛活动”“希望少年俱乐部”及其他名为“希望数学”“希望杯”的相关赛事为彗星海科技有限公司及其他企业违规举办，所办竞赛活动违反《面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》。目前，该竞赛已被依法依规取缔。

三、“JEA China”违规办赛情况

“JEA China”对外宣称是美国新闻传媒教育协会中国分会，在国内举办3个活动（YOC全国青年观察项目、YIC青年影响力项目、MR全国高中生媒体作品评选）和1个奖项（全国青年领导力奖）。

经查，上述竞赛活动为上海解问教育科技有限公司、上海无远科技教育有限公司等企业违规举办，所谓的“JEA China”未经合法注册，所办竞赛活动违反《面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》。目前，该竞赛已被依法依规取缔。

除上述违规竞赛外，所谓的数学花园探秘、华数之星、五羊杯、走美杯、美国大联盟、卓越360统测、全英赛、世奥赛等均未列入教育部公布的“面向中小学生的全国性竞赛活动名单”，均属违规竞赛。

(责编：郝孟佳、熊旭)