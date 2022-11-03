【奋进新征程 建功新时代】

【深入学习贯彻党的二十大精神·复旦大学】

一场又一场学习传达接连举办、一支又一支宣讲团整装待发、一堂又一堂“大思政课”走心走实……党的二十大胜利闭幕，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，复旦大学正迅速行动起来。

“全校党员、干部和师生员工要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，始终保持昂扬奋进的精神状态，在学思践悟中坚定理想信念、在奋发有为中践行初心使命，以学习落实党的二十大精神，为建设教育强国、为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗。”在复旦大学学习传达党的二十大精神大会上，校党委书记焦扬表示。

联合备课、集中宣讲

——让学习贯彻深入师生、深入一线

理论宣讲是传播党的创新理论的有效途径，是富有特色和成效的“大思政课”。党的二十大胜利闭幕后的第一周，在复旦大学校园，理论宣讲集结号已经吹响。

学校党委组建成立党的二十大精神宣讲团，包括校党政领导在内的宣讲团成员们在全校范围内开展集中宣讲，校内各支理论宣讲队伍也积极备课，开展有针对性的高质量宣讲服务。

10月16日，党的二十大开幕会甫一结束，马克思主义学院第一时间组建党的二十大精神宣讲团，并进行第一次集体备课。

这支宣讲团由复旦大学常务副校长、马克思主义学院党委书记许征挂帅，成员包括深耕于教学科研一线的专家学者、专业教师和学生理论宣讲骨干，通过理论宣讲等方式，进一步深化广大师生对党的创新理论的理解和认识。

今年，复旦大学博士生讲师团迎来建团20周年。作为国内最早成立的大学生理论宣讲团体之一，这支博士生讲师团组织研究生20年来深入学校、社区、企业、军营等，宣讲党的理论，并成为复旦校园乃至上海、全国大学生理论宣讲的有生力量。抓住党的二十大精神宣讲的重大契机，博士生讲师团组建主题宣讲团，开发一系列导学课程、制作口袋读本，进一步提升新时代理论宣讲辐射能力，服务广大师生的理论学习需求。

同时，复旦大学团委将推出党的二十大理论宣讲示范团课，作为各级团委、各团支部开展党的二十大精神宣讲的范本，指导各级团支部开展“青听二十大，青讲在基层”主题团日活动。

狠抓理论宣讲的同时，复旦大学还聚焦党的二十大提出的一系列重大理论创新成果推进研究，让学习贯彻走深走实。

此前，“习近平新时代中国特色社会主义思想研究工程”和“当代中国马克思主义研究工程”（以下简称“两大工程”）一期研究已产出了20卷本的标志性的学术成果，展现复旦大学在重大理论与现实研究问题上的鲜明特色和学术影响。

结合党的二十大精神，学校对前期立项的“两大工程”二期进一步谋划布局、以党的二十大精神引领充实各项目内容框架，对党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想开展深入学习研究，在推进理论创新中强化理论武装、加快成果转化。

编写活页、分享体会

——让党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑

如何推进党的二十大精神和党的创新理论最新成果进教材、进课堂、进头脑？10月18日下午，复旦大学马克思主义学院联合党委学生工作部举办一场题为“马克思主义中国化时代化新飞跃的伟大成就及内在规律”的专题讲座。国防大学政治学院教授、博士生导师孙力带领选课学生和马克思主义学院研究生第一时间学习党的二十大精神。

围绕“三进”，马克思主义学院发挥“党建+三集三提”的组织优势，积极组织六个本研思政必修课教研室分别围绕党的二十大精神进思政课进行了专题集体备课，面向六门必修课的选课学生举行学习党的二十大精神主题征文活动，同时围绕党的二十大精神组织编写《高校思想政治理论课教学活页》，以活页讲义等方式及时补充党的创新理论最新成果进教材。

“下一步，我们将积极用好全国高校思政课‘手拉手’集体备课中心、全国高校思政课名师工作室等平台，充分发挥教研室和教师的主体作用，进一步推动党的二十大精神全面准确有机融入各门思政课中。”马克思主义学院党委委员、院长助理李国泉说。

“全球治理中的‘治理’用哪个词比较恰当？”10月27日，在“中级西班牙语”课堂上，外国语言文学学院教师陈豪与学生们一起学习党的二十大报告时，讨论如何用西语传播党的二十大精神。

“为了更精准地做好党的二十大精神的国际传播，学习党的二十大报告和对应西语官方翻译很有必要，这让我们有信心未来能够讲好中国故事、传播中国声音。”2021级外文学院本科生梅旭普分享听课感受。

“党的二十大报告就‘推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌’作出明确部署。”在遵循原有教学大纲的前提下，学校艺术教育中心教师龚金平及时调整《影视剧艺术》课程中用于例证教学内容的影片，帮助学生深入学习党的二十大精神，使“课程思政”内涵更丰富。

创新载体、以美育德

——让一场场“大思政课”活起来

复旦大学博士生讲师团联合“星火”党员志愿服务队、青年马克思主义研究会共同发起红色巴士研学实践“党的二十大精神学习专线”，他们精选设计沪上红色主题实践路线，开展“移动式”讲解，将党的二十大精神融入一门门“行走的党课”。

10月29日，这辆底色鲜亮的巴士正式启程，带领学生党、团支部在巴士车上和红色地标中开展“党的二十大精神”理论宣讲。

党的二十大开幕前，复旦大学党委党校制作“喜迎二十大 奋进新征程”10集系列视频微党课并在“学习强国”平台上线，单集点击量逾10万次。如今，16讲学习党的二十大精神多媒体视频微课将陆续推出，继续擦亮“复旦党委党校微党课”品牌。

“后续我们还将依托学校的党员干部教育实践基地和上海高校党建创新实践基地，在红色场景、奋进情景、追梦实景中学思践悟党的二十大精神，现已开发设计‘建党精神、人民城市、改革开放、科教兴国、美丽上海’5个模块包括20余个实践研学场馆。”复旦大学党委党校办公室主任兼党委组织部副部长周晔介绍。

在江湾校区李兆基图书馆的大厅内，《讴歌新时代 奋进新征程——复旦大学庆祝党的二十大胜利召开主题书画展》正在举办。书法、篆刻、国画、油画、水粉画……一幅幅作品背后，是师生礼赞新时代、奋进新征程的昂扬旋律。

校园里，《行走在大山深处的白衣天使》正在排演。这部由复旦医学生出演的话剧，将让观众看到复旦大学博士生医疗服务团到祖国最需要的地方奉献青春、不断成长。

电影《望道》也即将进入全国上映倒计时，影片以复旦大学老校长陈望道翻译、信仰《共产党宣言》为切入角度，展现以陈望道为代表的共产党人望真理、守大道的故事。

创新载体、以美育德，在复旦校园，党的二十大精神正以广大师生喜闻乐见的形式、于丰富多彩的场景中得到学习宣传贯彻。

复旦大学校长金力表示，要在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，在党的二十大精神指引下，加快推进高质量发展，不断把学习成果转化为团结奋斗的强大动力和效能。

（记者 颜维琦 通讯员 李斯嘉 何浩然）

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