一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。习近平总书记在陕西延安、河南安阳考察时强调：“年轻一代要继承和发扬吃苦耐劳、自力更生、艰苦奋斗的精神，摒弃骄娇二气，像我们的父辈一样把青春热血镌刻在历史的丰碑上。”这是习近平总书记对广大青年的深情寄语和殷切期望，为培育有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年指明了方向。

吃苦耐劳、自力更生、艰苦奋斗的精神基因深深融于中华民族血脉之中，是中国人民继往开来、不断走向胜利的精神动力。年轻一代一定要坚定理想信念、挺起精神脊梁。一是继承和发扬吃苦耐劳的精神。艰难困苦，玉汝于成。广大青年要砥砺能吃苦、不怕苦的意志，以勤治事、下苦功夫，用咬定青山的毅力、埋头苦干的耐力、持之以恒的定力，保持无惧苦难的精神品格。二是继承和发扬自力更生的精神。青年要磨砺担当之勇气，锻造迎难而上、挺身而出的勇毅品格，破除“等靠要”的消极心态，杜绝依赖思维，积极主动、化危为机，做社会主义现代化建设的开路先锋、勇敢闯将。三是继承和发扬艰苦奋斗的精神。青年要激扬奋斗之志，提振志气，磨砺意志，笃定为国家富强、民族振兴、人民幸福而奋斗的志向，以昂扬斗志在新征程上砥砺奋进。

骄娇二气是阻碍青年成长成才的消极力量。骄傲自满之气，源自对自我和世界认识的错位，不仅会导致青年眼高手低，幻想不劳而获的幸福，还会诱导青年投机取巧；娇生惯养之气，本质是面对困难挫折、责任担当时的逃避心理，会导致青年自私狭隘，纠结于个人的得失，缺乏担当，局限于小我的世界。

广大青年要以奋斗之力破解骄娇二气。一方面，在奋斗中摒弃“骄气”，既要自觉奋斗，克服安于现状、停滞不前的心理，也要脚踏实地，树立谦虚谨慎、务实笃行的作风，涵养专心一意、孜孜不倦的心性，下足心无旁骛、静谧自怡的功夫。另一方面，在奋斗中摒弃“娇气”，就是要克服好逸恶劳、意志薄弱的精神状态，增强斗争意识、发扬斗争精神，用脚步丈量祖国大地，将斗争意志转化为现实力量。

全面推进中华民族伟大复兴，不仅要在物质上强，更要在精神上强。新时代新征程上，培育担当民族复兴大任的时代新人，要进一步发挥延安精神和红旗渠精神的引领作用。

一方面，要用好红色资源，讲好红色故事，深入阐发党在延安靠自力更生起家、靠艰苦奋斗发展壮大的艰辛历程；系统梳理党带领林县（今林州市）人民艰苦创业，劈山填谷、改造河山的辉煌成就。用好红色文物，加强统筹规划、有序开发，推进延安、安阳红色资源开发共享，形成跨区域、成体系的红色文化圈、文物库、建筑群。办好红色教育，编撰红色教育精品课程、系列教材，讲深讲透讲活延安精神和红旗渠精神一脉相承的历史逻辑与理论逻辑。

另一方面，要推动理想信念教育常态化制度化，补足青年精神之钙。要以延安精神和红旗渠精神为引领，构建红色文化育人和实践平台，建立青年参与、教师指导、地方服务的理想信念常态化教育机制，引导青年在实践调研、志愿服务、创新创业中涵养理想信念，听党话、跟党走，把人生理想融入国家和民族事业当中，让青春之花绽放在祖国最需要的地方，在实现中国梦的伟大实践中书写精彩人生。

（作者：王易 孟维嘉，王易系中国人民大学马克思主义学院党委书记兼常务副院长、北京高校思想政治理论课高精尖创新中心常务副主任；孟维嘉系中国人民大学马克思主义学院博士生）

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