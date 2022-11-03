日前，教育部发布《关于进一步加强全国职业院校教师教学创新团队建设》的通知，要求各地职校要着力打造一批德技双馨、创新协作、结构合理的创新团队，加快职业教育和“双师型”教师队伍高质量发展，为全面提高复合型技术技能人才培养质量提供强有力的师资支撑。明确“双师型”教师占比不低于50%，教师企业实践时长每年不少于1个月，将职业技能等级标准纳入专业课程教学。

党的二十大报告指出，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位。加强职业教育“双师型”教师队伍建设，就是优化职业教育类型定位，提高职业教育质量，培养高素质技能人才的重要举措。“双师型”教师占比不低于50%这一目标的设定，为增加职业教育投入、改革职院相关考核评价体系提供了动力。

所谓“双师”，是“教师+技师（工程师、会计师、律师等）”的简称，要求职业教育教师既懂理论知识，又掌握专业技能，有相应的职业资格证书或中级及以上技术职务。其实，早在2017年，国家层面发布的《关于深化产教融合的若干意见》就提出，要加强产教融合师资队伍建设，推动职业学校、应用型本科高校与大中型企业合作建设“双师型”教师培养培训基地，完善职业学校和高等学校教师实践假期制度，支持在职教师定期到企业实践锻炼。2021年，中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，再度明确要强化“双师型”教师队伍建设，制定“双师型”教师标准，完善教师招聘、专业技术职务评聘和绩效考核标准。

办好职业教育，建设“双师型”队伍是必然要求。职业院校要坚持职业教育定位，同时保障建设“双师型”教师队伍的教育投入。由于“双师”对教师要求更高，加之职业教育要推进产教融合，组织学生进行实习实训，因此对职业教育的投入理应高于对普通教育的投入。从全世界范围看，发达国家对职业教育的投入约为普通教育的3倍。

今年5月1日实施的新职业教育法，把职业教育定位为与普通教育平等发展的类型教育。把职业教育建设为类型特色鲜明的类型教育，要对标高质量职业教育，保障对职业教育的投入，切实推进职业教育“双师型”教师队伍、高质量技能课程体系建设，并改革对职业院校办学的评价，关注职业教育办学过程。值得指出的是，对职业院校的办学评价，不能只看就业率或升学率，而要从重视终结性评价转向重视过程性评价。

党的二十大报告提出，要“加快建设教育强国、科技强国、人才强国”，这离不开高质量的职业教育与高技能人才培养。将建设“双师型”教师队伍作为优化职业教育类型定位的具体行动，全面提高职业教育质量，进而全面建设技能型社会，以此拓宽我国学生的成才选择，强化现代化建设人才支撑。

（作者：熊丙奇，系21世纪教育研究院院长）

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