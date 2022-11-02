人民网北京11月2日电 10月30日，中国高等教育学会召开学习贯彻党的二十大精神座谈会，17位党的二十大代表结合工作实际畅谈学习体会。大家纷纷表示，党的二十大报告首次将教育、科技、人才工作单独成章进行一体部署，把三者作为一个完整的体系统筹推进，为新时代教育、科技、人才工作指明了前进方向。

党的二十大代表、学会副会长、吉林大学党委书记姜治莹在座谈会上表示，高校是人才培养的摇篮、是科技创新的重镇、是服务发展的源泉，是科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点。高等教育要充分发挥重要支撑作用，依托和打造国家重点实验室等高水平科研平台，用大平台、大项目、大团队吸引人才、培育人才，有意识地发现和培养更多具有战略科学家潜质的高层次复合型人才，造就一流科技领军人才和创新团队，培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军。

党的二十大代表、学会副会长、上海交通大学党委书记杨振斌指出，近10年来，高校作为科技创新主力军的作用日益彰显。面对日趋激烈的国际竞争，要进一步主动面向世界前沿，积极抢占科技制高点；聚焦国家经济社会发展全局性、战略性、基础性的重大理论和应用问题，走出中国特色的自主创新道路；坚持立足实现高水平科技自立自强，系统推进有组织的科研体制机制探索；胸怀国之大者、聚焦国之重器，全面提升原始创新能力、共性技术研发能力和服务国家决策能力，为支撑创新驱动发展作出应有贡献。

“国家的强盛需要世界一流大学来支撑；而国家的强盛，又是世界一流大学建设的最根本条件。”党的二十大代表、学会副会长、山东大学党委书记郭新立谈到，新征程上，要不断增强中国特色社会主义教育的制度自信，加快完善以党委领导下的校长负责制为核心的中国特色现代大学制度体系，持续把制度优势、治理效能转化为推进中国特色世界一流大学建设的发展动能。

党的二十大代表、学会副会长、华中科技大学党委书记、中国工程院院士李元元指出，构建系统完备的立德树人体系是落实立德树人根本任务的重要前提和基本保障。立德树人涉及学校教育和人才培养各个环节，需要制度、评价、资源等方面的协同配套，只有以整体的眼光看待问题，系统设计、全面推进立德树人体系构建，充分调动全域、全员的育人积极性，才能实现整体效应最大化。

党的二十大代表、学会副会长、重庆大学党委书记舒立春认为，要强化教育、科技、人才一体化发展理念，把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力充分结合起来，推动高等教育体系与人才体系、科技体系、产业体系等高效对接，与时俱进为建设教育强国贡献力量。

中国高等教育学会会长杜玉波在总结讲话中强调，要全面贯彻党的教育方针，把牢办会正确方向，以共同的事业追求为纽带，持续增强组织凝聚力；以加强教育科学研究为基础，充分发挥学术引领力；以增强服务意识为要务，不断提高社会公信力；以开放的视野为格局，逐步扩大国际影响力。坚定不移地朝着建设中国特色、世界一流高等教育学术社团的目标迈进，为建设高等教育强国作出新贡献。（孙竞、实习生高歌）

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