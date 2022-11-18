人民网北京11月18日电（记者郝孟佳）17日，“北京高校学习宣传党的二十大精神师生宣讲团”走进北京学校，为北京市委教育工委、市教委直属学校开展宣讲。活动现场，宣讲团成员通过多样视角和详实案例，对党的二十大精神作了深入讲解。

中国人民大学思政课教师兰洋深情讲述了党为民造福的初心使命和巨大成就；北京航空航天大学思政课教师赵华珺阐述了教育、科技、人才对全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑作用；北京外国语大学思政课教师王曼倩重点剖析了在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家的重大意义；首都师范大学思政课教师李宏伟全面分析了中国式现代化的五大特色；中央财经大学思政课教师李扬生动讲述了“充分依靠最广大人民”这一中国式现代化的巨大优势和鲜明特点。

宣讲会在广大师生中产生热烈反响。北京学校党委书记刘锦震说：“五个高校思政课教师的精彩报告从不同角度阐释了党的二十大精神的重要内容，论据充分、图文并茂的演讲形式深受学校师生的喜爱，大家能够第一时间理解、认同宣讲团所传达的思想，为我们进一步深入学习宣传党的二十大精神夯实了基础、启发了路径，也为我们贯彻落实党的二十大精神、戮力同心办好人民满意的北京学校提供了理论指导和动力支撑。”

北京市铁路电气化学校思政课教师王雪梅表示，五位宣讲者从不同侧面切入，带领大家领悟党的二十大精神的思想伟力。“作为思政课老师，我会努力讲好具有首都特色、职教特色的大思政课，为办好人民满意的职业教育贡献力量。”

北京金隅科技学校学生会学习部部长、学前2101班学生李亭漩表示，听完宣讲后，自己备受鼓舞。“作为中职生的我们应该加倍努力学习，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，为实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。”

据了解，此次宣讲是北京市委教育工委、市教委机关系统学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动之一。各直属学校将按照机关系统学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，学原文、悟原理，用好思政课主渠道，师生共同学习领悟党和国家大政方针和战略部署的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑。各校还将发挥两委直属学校优势，采取联学、联建等形式，邀请二十大代表和专家开展“浸入式”宣讲和“两微一端”网络微宣讲，以实际行动抓好学习宣传贯彻，做到学、思、用贯通，知、信、行统一，切实将党的二十大精神转化为学校改革发展的工作思路、具体举措和实际行动，推动党的二十大精神在首都教育系统落地生根，形成生动实践。

(责编：李依环、熊旭)