原标题：为孩子提供更多温暖有爱的电影

1922年，中国第一部儿童电影《顽童》问世，开启了中国儿童电影的百年发展之路。100年来，中国儿童电影走过了从短到长、从黑白到彩色、从无声到有声的不平凡历程，见证和记录了一代又一代人的成长。

据中国儿童少年电影学会统计，中国儿童电影年产量大概占国产电影年产量的10%。在业内专家看来，相较于庞大的儿童人口数量，目前儿童电影产量算不上大，市场上的优质儿童电影仍然较少。另外，很多儿童电影拍摄了未必有机会上映，上映了也可能只是“影院一日游”，同时，由于市场回报率低，片方投拍儿童电影的积极性普遍不高。

如何多为孩子们拍出优秀的影片？近日，由中国电影家协会、厦门市人民政府联合主办，中国文联电影艺术中心、中国电影家协会儿童电影工作委员会承办的2022年中国金鸡百花电影节金鸡电影论坛之“筚路蓝缕 玉汝于成——中国儿童电影百年创作与发展论坛”在福建厦门举行。论坛上，儿童电影创作者、生产者和研究者共同追溯和总结不同历史时期国产儿童电影的艺术成就和创作经验，探寻新时期国产儿童电影的创新发展与振兴之路。

儿童电影创作者心中要装着一颗童心

不管一个人年龄有多大，总有那么一部影片珍藏在他记忆深处，承载着关于童年的记忆及对这个世界的初始印象。

在中国儿童少年电影学会会长黄军看来，儿童电影给孩子们提供了一扇窗，让他们可以透过银幕眺望波澜壮阔、变幻无穷的人生，那里的一点一滴、一花一草、一人一事都会进入孩子的心间，帮助他们成长为心智健全的人。“因此，儿童电影一定要把真善美的种子撒进孩子们的心间，让其生根、开花、结果，这是儿童电影创作最崇高的目标。为此，儿童电影创作一定要从儿童的视角出发，反映儿童的生活，让儿童成为整个故事的叙事主体。”

在刚刚闭幕的第35届中国电影金鸡奖颁奖典礼上，儿童电影表现不俗。《再见土拨鼠》摘得最佳儿童片奖，《熊出没·重返地球》摘得最佳美术片奖。其中，《熊出没》系列已推出近10部，成为国产儿童电影的一张名片。在《熊出没》总导演丁亮看来，所有的创作都是思想的创新。没有思想的创新，很难创作出好的作品。当下和未来的儿童电影创作，要尊重儿童的心智和审美，创作者心中要时刻装着一颗童心，那样才能让作品更好看，更吸引儿童。

北京电影学院导演系副教授、导演方刚亮对此十分认同。他认为，儿童电影创作更需要有一个完整的、成熟的创作方法和艺术表达，同时需要有一个儿童式的思维，创作者要放下身段，调动内心真情去创作。此外，在具体创作中，除了有满腔热血，创作者还应脚踏实地做好调查、研究工作，准确把握孩子们的审美心理和作品的时代脉搏。

将教育功能与趣味性、审美性有机结合起来

儿童电影要想赢得孩子们的认可首先要“好看”。究竟什么是“好看”？一些孩子喜欢看有激烈打斗场面的武打片、动作片，如今眼花缭乱的电影特效技术更为制造强刺激的视觉效果提供了便利。“但儿童电影工作者还是应牢记创作初心，不能忘记儿童电影的教育功能，因此儿童电影不能为了‘好看’而一味追求强刺激、重口味，而应提供更多温暖有爱的内容。”北京电影学院中国动画研究院副院长曹小卉说。

中国儿童少年电影学会名誉会长侯克明也强调，优秀的儿童电影对孩子们来说是精神食粮，因此任何时候都不能丢掉儿童电影的教育功能。不过，教育和说教是两码事。一味进行说教的儿童电影，无法赢得孩子们的青睐，自然也就无法实现影片的教育功能，而优秀的儿童电影，总能将教育功能与趣味性、审美性有机结合起来。总之，儿童电影工作者要以艺术工作者和教育工作者的双重身份来要求自己，用作品为孩子们培根铸魂。

中国电影家协会副主席、导演尹力是拍儿童片起家的，他的电影处女作《我的九月》曾获得第11届中国电影金鸡奖最佳儿童片奖等众多奖项，至今仍被一些观众评价为国内最好的儿童片之一。影片中的小演员都是非专业的，但作品拍得生动流畅，充满浓郁的时代感和浓烈的生活气息，深受孩子们欢迎。谈及创作经验，尹力说，所有的创作人员都应放下艺术家的架子，面对生活，拥抱生活，有感而发，拍片时要做到“厚厚地积累，轻轻地抖落”。

着力解决发行放映的“最后一公里”难题

近年来，在市场上取得高票房的儿童电影基本都是动画电影，如《新大头儿子和小头爸爸》系列、《熊出没》系列、《喜羊羊与灰太狼》系列，取得票房佳绩的真人儿童电影仍然稀缺。在曹小卉看来，国产儿童电影要努力探索真人片与动画片的多类型表达，不能“一条腿走路”。

中国目前有两亿多儿童，在市场化环境下，儿童电影仍然具有很强的公益性。中国电影家协会儿童电影工作委员会会长、国家电影智库研究员郑虎呼吁全社会都来关注和支持儿童电影的创作与发行，共同构建国产儿童电影发展的社会支持系统。具体言之，应支持和发展儿童电影公益基金，充实和壮大儿童电影创作队伍，加大儿童电影的扶持奖励力度，构建起支持儿童电影发展的良好社会生态。针对很多儿童电影“拍出来，却放不了”的尴尬，他建议一方面加大“儿童电影进校园”的力度；另一方面可以适时组建儿童电影发行放映联盟或儿童电影专属院线，着力解决儿童电影发行放映的“最后一公里”难题。

中国儿童电影已走过百年峥嵘历程。郑虎呼吁儿童电影工作者传承和发扬中国儿童电影百年优良传统和作风，不忘初心，做有信仰、有情怀、有担当的新时代儿童电影人，苦练内功，奋发有为，为孩子们真情、真切、真实地创作，创作出更多抚慰内心、伴随成长、鼓励成才、喜闻乐见、愉悦身心的优秀国产儿童电影作品。

（记者 韩业庭）

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