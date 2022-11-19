11月18日，中央教育工作领导小组秘书组、教育部在京召开深化新时代教育评价改革工作推进会，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于教育评价改革的重要指示，加快推进《深化新时代教育评价改革总体方案》落实落地。中央教育工作领导小组秘书组组长、教育部党组书记、部长怀进鹏出席会议并讲话，教育部党组成员、副部长孙尧主持会议。

怀进鹏指出，党的二十大在党和国家事业发展进程中具有重要里程碑意义。党的二十大报告对教育、科技、人才作出一体部署，赋予教育以新的战略地位和历史使命，并对深化教育领域综合改革、完善教育评价体系提出了新要求。习近平总书记高度重视教育评价改革，作出一系列重要指示，系统回答了新时代教育评价改革的一系列重大理论和实践问题，为深化新时代教育评价改革提供了根本遵循，指明了前进方向。总体方案印发两年多来，教育评价改革取得良好开局和重要阶段性成效。要坚定改革自信，增强改革紧迫感，进一步把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

怀进鹏强调，深化新时代教育评价改革，要找准突破口，围绕建设高质量教育体系，以教育评价改革牵引教育领域综合改革，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国增添动力和活力。一要以评价改革牵引育人方式改革。健全立德树人落实机制，强化德智体美劳过程性评价，完善综合素质评价体系，深化基础学科人才和卓越工程师评价改革，深化考试招生制度改革，培养担当民族复兴大任的时代新人。二要以评价改革牵引办学模式改革。坚持扎根中国大地办教育，加快健全中国特色高校评价体系，改进职业学校评价，引导不同类型学校办出特色和水平，提高支撑国家战略和服务经济社会发展能力。三要以评价改革牵引管理体制改革。强化教育评价的标准引领，完善教育督导和政府履行教育职责评价，严格控制教育评价活动数量和频次，提高教育治理能力和水平。四要以评价改革牵引保障机制改革。深化人才评价机制改革，进一步强化教育经费使用效益的评价，推进教育评价数字化转型，夯实教育优先发展的基础。

怀进鹏指出，教育评价改革是一项系统工程，关键是要加强党的领导，打好推进落实的“组合拳”。要增强改革担当，坚持破立并举、以立为本，建立健全上下衔接、分层贯通的教育评价制度体系，充分发挥改革试点的示范带动作用。要加强宣传引导，强化监督问责，努力营造有利于教育评价改革落实落地的良好环境。

会议以视频方式召开。教育部党组成员，有关部委司局负责同志，中央教育工作领导小组秘书组秘书局、教育部机关各司局和有关直属单位负责同志，各省（区、市）和新疆生产建设兵团党委教育工作领导小组及其办事机构负责同志，各地有关部门和教育部门负责同志，教育部直属高校、部省合建高校、有关部委所属高校负责同志，分别在主会场、分会场参加会议。江苏、浙江、陕西和清华大学、北京航空航天大学负责同志在会上作交流发言。

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