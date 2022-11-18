原标题：共画同心圆 永远跟党走 ——北京市委教育工委做好高校党外知识分子学习宣传贯彻党的二十大精神工作

北京高校是党外知识分子荟萃之地，是教育宣传的重点之一。北京市委教育工委第一时间部署高校组织党外知识分子收听收看党的二十大开幕会，深入学习热议党的二十大报告，在北京高校党外知识分子中迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。

凝心聚力再出发，第一时间组织高校党外知识分子学习热议党的二十大报告

今年上半年，北京市委教育工委积极谋划北京高校党外知识分子“喜迎二十大 同心跟党走”主题教育活动，为党的二十大召开营造良好氛围。大会前夕，市委教育工委提前部署高校党委组织党外知识分子按时收听收看党的二十大开幕会并组织安排研讨。一批以院士、长江学者、国务院参事、人大代表、政协委员等为代表的党外高级知识分子通过多种形式发声。无党派人士代表、北京大学林毅夫教授表示，报告中提出的推进中国式现代化的要求为推进中华民族伟大复兴提供了强大的理论支撑。全国政协常委、民革中央常委、北京航空航天大学傅惠民教授表示，党外知识分子要紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，把思想和行动统一到党的二十大的决策部署上来，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

（北京大学统战系统观看党的二十大开幕会暨主题学习座谈会）

学思并举强引领，精心安排部署高校统战系统宣传学习党的二十大精神

北京师范大学、中央民族大学、北京服装学院、中国音乐学院等高校领导主持召开党外知识分子学习贯彻党的二十大精神座谈会，围绕二十大报告的重要内容深入开展交流研讨。中科院院士、民进中央委员、首都师范大学校长方复全表示，要深入学习贯彻党的二十大报告精神，深刻认识建设高质量教育体系的形势任务，切实把党中央决策部署转化为学校学科建设和人才培养的新思路、新举措。中国政法大学在中央社会主义学院举办党外人士研修班，40余名党外知识分子参训。中国石油大学（北京）、首都经济贸易大学通过组织参观“奋进新时代”主题成就展、赴高新技术企业实地调研等形式，让党外知识分子深入一线感悟新时代成就，激发爱国热情，坚定对中国特色社会主义道路、对中国共产党的信念和信心。

知行合一求实效，持续推动高校统战系统贯彻落实党的二十大精神

北京市委教育工委坚决按照巩固和发展最广泛的爱国统一战线，完善大统战工作格局的要求，学习宣传贯彻党的二十大精神，筹办北京高校统战部长培训班和北京高校党外代表人士培训班，强化思想政治引领，加强统战干部队伍和党外代表人士队伍建设。打造北京高校统战品牌活动“心桥工程”，凝聚人心、汇聚力量，持续推动北京高校知识分子发挥专业优势服务社会，为统战事业贡献高校智慧，为首都教育贡献统战力量。（供稿：北京市教工委）

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