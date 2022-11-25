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人民网“大思政课”云平台正式上线

2022年11月25日15:27 | 来源：人民网-教育频道
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　　人民网厦门11月25日电 （记者 秦迪）中央网信办、教育部、人民日报社、共青团中央、福建省委网信委、中国载人航天工程新闻宣传办公室主办的“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动25日在厦门大学举行。活动上，人民网、中国青年报社、中国青年网联合主办的“大思政课”云平台正式上线。

　　人民网“大思政课”云平台是人民网整合自身思政领域资源，集纳全网优质思政教育内容，面向全国青少年群体打造的思政工作平台，设置习近平系列重要讲话数据库、青年感悟、红色梦想、在线课堂、思政实践等板块，涵盖线上与线下、理论与实践、展览与培训等多形态的内容、产品与服务。云平台以“人民网+”客户端为主阵地，并可灵活嵌入各类智能终端，实现最广泛触达青少年群体。

　　近年来，人民网积极践行习近平总书记关于“大思政课”的重要讲话精神，先后推出了“同上一堂思政大课”“职教学生读党报”等品牌活动。截至目前，人民网已成功举办15场场均观看人次超千万的思政大课，联合全国高校发起高校互联网“大思政课”共建机制。相关工作被教育部列入“思政课改革创新亮点”，实现了大中小学生群体全覆盖。

　　点击关注“大思政课”云平台

(责编：崔競文、熊旭)

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