原标题：中国大力推进教师队伍数字化转型

“教育数字化战略与教师发展变革”在线论坛举行。 华东师范大学供图

教师是教育数字化战略得以落地、教育理念创新与教育模式深刻变革得以实现的核心与关键。

记者25日获悉，在刚闭幕的“教育数字化战略与教师发展变革”在线论坛上，教育部教师工作司司长任友群重点阐述了“全面推进教师队伍建设的数字化转型”。他指出：应以智慧平台应用为牵引，推进教师发展的数字化转型；以人工智能应用为抓手，推进教师教育教学的数字化变革；以教师信息系统建设为基础，推进教师管理的数字化转型；以教师数字素养提升为关键，打造推进教育数字化的主力军。他呼吁，领域专家、研究者和实践者深入探索教育数字化转型的关键问题。

据悉，该论坛面向全国教师培训者、研究者与一线教育工作者，以“1个主论坛+5个分论坛”的形式在线举行，并在国家中小学智慧教育平台同步直播，希望为与会者创造理论洞见与实践成果的共商共享平台，探索教师发展数字化转型的可为之路。

在主旨报告环节，教育部教育技术与资源发展中心副主任杨非介绍了“国家中小学智慧教育平台建设与应用”，阐述了教育数字化转型的重大意义。据悉，国家中小学智慧教育平台由前身“中小学网络云平台”升级而来，目前已有海量资源，兼具规模与特色。资源、工具、组织结构和保障机制共同支撑了多样的应用场景。据了解，平台当前已具备强大的终端和资源兼容能力、面向师生的互动、评价、交流、工具能力和面向区域的协同运营、开放生态和保障能力。该平台能够支持九大场景并允许用户创新。他指出，可观的数据证明了平台成为暑期培训、“双减”落实、“停课不停学”等的重要支撑。杨非说，场景化能力不断深化使得平台应用成为新常态。

华东师范大学终身教授祝智庭聚焦“教师发展数字化转型：平台化、生态化、实践化”。他建议按照教师发展的“721学习模式”来优化平台与资源生态：首先是基于平台资源的自主式学习(10%学习量级)，从资源样态、资源组织、资源服务和学习评价等方面提出了可行建议；其次是基于协作互助的混合式学习(20%学习量级)，大平台需要在学习方式、学习情境、人际互动、人机互动等方面提供生态化支持；最后是基于工作场景的嵌入式学习(70%学习量级)。他特别指出，数字时代教师角色化、教学团队化和实践场景化的三大转变，聚焦教师实践智慧发展相应提出了发展路向。

华东师范大学党委书记梅兵表示，华东师范大学充分发挥多学科交叉优势，启动了“教育+”“智能+”等行动计划，把推动智能时代的教育数字化转型作为学校的首要发展战略。

教育部教育技术与资源发展中心主任李萍指出，该中心建设运维了集技术、资源、大数据管理于一体的智慧教育平台。平台在服务“双减”、促进优质资源共享等方面发挥了显著支撑作用。

中国教育学会教师培训者协作体第七届年会同期举行。中国教育学会秘书长杨银付强调，中国教育学会教师培训者协作体的初心是“助力中国教师培训者专业成长”，并指出年会为来自中国各地的教师培训者搭建了可持续相互学习、交流、研讨的优质学术平台。他表示，教师培训者协作体将始终关注并研究国际国内教师培训发展趋势，聚焦中国教师培训与发展的理论难题与实践关切，提供交流研究平台与系统化解决方案。(记者 陈静)

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