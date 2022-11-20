王 平

一项新近出炉的调查发现，今年国庆节期间，香港各学校举行国情教育和庆祝活动比例较往年均有提升，且高达八成受访教师认为举办国庆活动能增强学生的国家观念。一系列可喜迹象表明，曾经在香港有所欠缺甚至被歪曲变形的国情教育，已经回到了其本该依循的正确轨道上。

通过教育让青少年学生正确认识国家，认同自己的国民身份，进而产生归属感、自豪感和凝聚力，是全世界通行的做法。但在前些年的香港，由于外部干预势力和反中乱港势力的极力操弄，国民教育、国情教育、爱国主义教育一度成为禁忌，蓄意诋毁国家形象、散播虚假信息的“黄师”和“毒教材”反倒横行无忌，有教材“洗白”鸦片战争，有教师鼓吹“恋殖媚外”“反中反华”“违法达义”，有文凭考试题“感谢”日本侵华……这种教育环境下，为学生培育国家观念可谓阻力重重。香港“修例风波”期间，参与非法活动被捕的1万多人中，学生竟超过四成，便与教育的深重积弊脱不开关系。

香港国安法颁布实施后，香港迎来由乱转治的历史性转折，教育的拨乱反正也由此迈开步子。香港特区政府教育局以新的“公民与社会发展科”取代原有的“通识教育科”，课程涵盖国情教育、宪法和基本法教育、国安教育等内容；将国旗和国徽认知纳入中小学教育，为学校升挂国旗和区旗及举行升国旗仪式提供指引；明确公营学校新聘任教师要通过基本法测试，并逐步推广至全港其他学校。一系列举措，组成了从引导学校、招考教师到教育学生的组合拳，为香港教育正本清源再出发打牢基础。

香港还在不断推出新举措，为完善国情教育添砖加瓦。比如，公民与社会发展科为学生提供21条内地考察路线，要求学生高中3年内最少赴内地考察一次，以亲身体验国家历史文化和最新国情，增广见闻。“初中生活与社会科”改名为“公民、经济与社会”，新课纲做出大量调整，强调对国民身份认同，加强宪法和基本法教育，让学生了解“爱国者治港”原则，了解国家安全观，了解“一国两制”和香港“背靠祖国、联通世界”的独特优势，等等。

无论是对社会发展还是个人发展而言，国情教育都必不可少，在当下的香港尤具特殊意义。让香港青少年正确认识国家、认清香港和国家的关系，是他们建立正确人生观、世界观、价值观的必要前提之一。当青少年拥有正确的相关认知和观念，才会对别有用心的误导和裹挟更有抵抗力，才会有更加积极向上的精神面貌，才更能体会何谓“狮子山精神”和团结一心谋发展，将来也能更好地融入粤港澳大湾区和国家发展大局，在广阔天地中找到自己的舞台。

少年兴则香港兴。香港教育已经翻开新的一页，走在了正确的道路上。相信随着国情教育的持续推行，更多香港青少年将成长为爱国爱港的栋梁之材，为香港和国家发展做出贡献，并在此过程中书写精彩人生。

(责编：李依环、郝孟佳)