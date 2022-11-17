人民网北京11月17日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，2023年全国硕士研究生招生考试将于2022年12月24日至26日举行。

近日，教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议有关成员单位，召开2023年全国硕士研究生招生考试安全工作视频会议，全面动员和部署考试安全工作。

会议指出，研究生招生考试是国家教育考试的重要组成部分，是国家选拔高层次专门人才的重要渠道。各地各有关部门各招生单位要充分认识做好研究生招生考试的重要意义，深入分析研判面临的困难挑战，切实增强使命感、责任感、紧迫感，全力以赴做好研究生招生考试工作。

会议要求，要按照“全国一盘棋，统筹兼顾、分类指导、安全平稳”的总体原则，紧盯关键环节，统筹做好研考组考工作。坚持科学规范，完善本地组考防疫工作方案。严格落实组考防疫要求，精准细致做好组考防疫工作。

会议强调，要严格落实考试管理规定，严肃考风考纪。充分发挥国家教育统一考试工作部际联席会议机制作用，强化齐抓共管，协同配合做好考试环境综合治理。坚持用心用情，做好考生服务保障。

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