宏伟蓝图已经绘就，团结奋斗正当其时。认真学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期首要政治任务。西安交通大学党委团结带领全校师生听党指挥跟党走，深刻把握“两个确立”的决定性意义，坚定做到“两个维护”，坚持理论学习相贯通、理论实践相贯通、宏观微观相贯通，从“学什么、怎么学”到“干什么、如何干”，深入推进党的二十大精神入脑入心、见行见效，在全面建设社会主义现代化国家新征程中贡献交大力量。

听党指挥跟党走，在坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上下功夫求实效。党的二十大全面总结了五年成就与新时代十年的伟大变革，深刻指出新时代十年的伟大变革在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。我们要深刻认识党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，最根本的原因在于有习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心掌舵领航，在于有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。

2020年4月22日，习近平总书记考察西安交通大学时指出，西迁精神的精髓是听党指挥跟党走。要坚持党对高校工作的全面领导，坚持立德树人，建设高素质教师队伍，努力培养更多一流人才。党的十八大以来，习近平总书记对教育、科技、人才等工作作出一系列重要论述，既有宏观战略方向，又有微观路径方法，为建设中国特色世界一流大学指明了方向、提供了根本遵循。

新征程上，全校上下要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，感悟“两个结合”要求，深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法。坚决做到“听得准、跟得紧、走得实”，严格执行贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示工作机制要求，确保不折不扣、对标对表、落实落细。

与党和国家、与民族和人民同呼吸共命运，在筑牢现代化国家的基础性、战略性支撑上下功夫求实效。党的二十大报告将教育、科技、人才工作摆在了更加重要的位置，突出了全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，强调了三者之间的有机联系和系统配合，对高等教育作为科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力重要结合点推动中国式现代化提出了更高的要求。立足“两个大局”，习近平总书记强调，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。发展是第一要务，高质量发展关键靠创新，科技创新最重要的是人才，人才培养根本靠教育，高等教育必须勇担新征程上重大责任使命。

交大西迁时有一句响亮的口号“党让干啥就干啥，打起背包就出发”，学校西迁就是坚决落实党中央的战略部署，调整新中国工业布局和教育布局。学校紧密围绕国家需要，率先创办了国内一流的21个新专业，一代代交大人潜心攻关，创造了百余项国内外科研领域“第一”，培养了大量的人才，作出了很大的科技贡献。

新征程上，学校坚持立德树人根本任务，强化“三全育人”，深化“一站式”模式建设。推动党的二十大精神“进教材、进课堂、进头脑”，创新思政课程和课程思政建设。以国家战略需求为导向，加强基础研究和产学研深度融合，成立“大平台、大团队、大项目、大成果”专班，强化有组织科研。加强基础学科人才培养，依托未来技术学院、现代产业学院，落实“双导师制”，推进教研一体、学科交叉、产教融合、协同育人。坚持人才强校战略，“破四唯”“立新标”，完善人才计划，探索柔性引才模式，建设重要人才中心和创新高地。

坚持以高质量党建引领学校高质量发展，在落实新时代党的建设总要求上下功夫求实效。党的二十大报告指出，全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，关键在党。必须持之以恒推进全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，以党的自我革命引领社会革命。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视高校党的建设，要求扎根中国大地办好中国特色社会主义大学。

回顾交大西迁，学校党组织的坚强领导至关重要，各级党组织广泛动员、科学统筹，以彭康同志为代表的党员领导干部以身垂范、深入师生，为这次伟大的迁徙奠定了成功基石，归纳起来就是党的领导下的“听党指挥跟党走”，这已经成为学校光辉办学传统中的首要经验。

新征程上，学校坚持把党的领导落实到办学治校全过程各方面。牢牢把握思想政治工作“生命线”，强化党的创新理论武装。不断健全中国特色世界一流大学制度体系，坚持和完善党委领导下的校长负责制，推动党建与业务深度融合。常态化开展“作风建设年”活动，突出调查研究。持续巩固中央巡视整改工作成效，坚定不移深化反腐败斗争，营造风清气正的政治生态。

（作者：卢建军，系西安交通大学党委书记）

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