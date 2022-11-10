现代化是近代以来世界发展的潮流，更是中国共产党和中国人民矢志不渝的追求。党的二十大报告对中国式现代化的中国特色、一般特征以及本质要求等作出了科学论述，也更加坚定了我将“中国式现代化”作为今后研究方向的信念。

回望近代以来，中国不断被卷入现代化的世界历史潮流中。随着中国共产党走上历史舞台，中国全面、主动的现代化进程得以展开。20世纪50年代的交通大学西迁，正是党中央、国务院根据西北工业基地建设和国防形势作出的重大决策，彻底改变了西部没有规模宏大的多科性工业大学的局面，对于推进西部现代化进程发挥了重要的科教力量。西迁的交大人“党让干啥就干啥，打起背包就出发”，铸就了纳入中国共产党人精神谱系的西迁精神。

和许多交大教师一样，在工作成长的过程中我深受前辈的感染与激励——领导西迁的彭康校长指出“要坚持思想活跃、学习活跃、生活活跃”；“中国电机之父”钟兆琳教授西迁时说“天下兴亡，匹夫有责，支援西北是每个教师的责任”；周惠久院士一再说“国家富强不起来，这个世界就没有我们立足之地”。陈学俊院士歌唱《革命人永远是年轻》、国家教学名师马知恩等一批西迁老教授手把手辅导青年教师教学、西迁学子陶文铨院士80多高龄依旧坚守教学一线。

追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。党的二十大报告明确指出，要“弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，用好红色资源”“着力培养担当民族复兴大任的时代新人”。作为新时代西迁精神的传承人，我将坚守立德树人根本任务，不断丰富拓展教学内容，创新教学方法，将中国共产党人精神谱系、中国式现代化建设生动鲜活的实践成就融入课堂，教研一体提升教学实效，产出更多研究成果，以时不我待、只争朝夕的精气神走好新时代的长征路。

讲述人：西安交通大学马克思主义学院教授 李重

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