人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>教育

著名教育家、中国高等教育学泰斗潘懋元逝世 享年103岁

2022年12月06日23:50 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月6日电 记者今天从厦门大学获悉，我国著名教育家，中国高等教育学学科开拓者与奠基人，全国教书育人楷模，全国优秀教师，厦门大学原副校长、教育研究院名誉院长、文科资深教授潘懋元先生于2022年12月6日8时50分安详辞世，享年103岁。

潘懋元教授。图片来源：厦门大学

潘懋元先生1920年8月4日出生于广东汕头。15岁开始从教，年轻时参加普宁县“青年抗敌同志会”的革命活动。1941年考入厦门大学教育系，兼任长汀县立中学教务主任和教育学会主席。1946年受聘厦门大学教育系助教。1956年加入中国共产党。先后任厦门大学教务处教务科科长、教育系教育学教研室主任、教务处副处长、教务处处长、副校长。1982年任国务院学位委员会教育学心理学评议组召集人。1993年任中国高等教育学会副会长，领导创办全国高等教育学研究会并任理事长。2004年任厦门大学教育研究院名誉院长。2010年任中国高等教育学会高等教育学专业委员会终身名誉理事长。

潘懋元先生是我国高等教育学界的一面旗帜，开创了中国高等教育界的众多第一。他创建了中国第一个高等教育研究机构，出版了中国高等教育学科的开山之作《高等教育学讲座》和中国第一部《高等教育学》。他毕生扎根中国大地，研究中国问题，构建了中国高等教育的学科体系、学术体系、话语体系，开创中国特色、中国风格、中国气派的高等教育理论。

从教87载以来，潘懋元先生见证了中国近百年教育的发展。他治学严谨，笔耕不辍，著作等身，秉持“板凳敢坐十年冷，文章不写半句空”的信念，百岁高龄仍坚守教学科研第一线。

“我一生最为欣慰的是，我的名字排在教师的行列里，如果再让我选择一次，我还会选择当老师......”潘懋元先生毕生以教师职业为荣，毕生忠诚于党的教育事业，爱党爱国、立德树人、为人师表、爱生如子，培养了一大批优秀学者和教育管理人才。

潘懋元教授。图片来源：厦门大学

潘懋元先生毕生矢志不渝，致力于繁荣中国高等教育学科。他提倡建立中国高等教育学会，领导创建全国高等教育学研究会。他践行“一花独放不是春，百花齐放春满园”，不遗余力扶持兄弟高校建立高等教育学硕士和博士学位点，支持中国高等教育学会分支学会建设，推进全国高等教育科学研究和发展，构建高等教育研究的“中国学派”，推动中国高等教育理论走向世界。

厦门大学在追思文章中这样写道：“潘懋元先生以一个教育家的卓见提出了‘教育内外部关系规律’理论，为中国高等教育理论体系建设奠定了基础；以一个教育家的情怀关注中国高等教育的实践与改革；以一个教育家的使命在中国大地上传播中国特色的教育思想，在世界舞台上发出中国高等教育学者的声音。他的思想与实践引领了中国高等教育学科建设，推进了中国高等教育改革与发展，促进了政府科学决策，提升了中国高等教育国际影响力，为中国高等教育现代化建设作出了杰出贡献。”（文/李依环、实习生杨炳欣；视频来源/厦门大学）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部