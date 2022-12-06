人民网北京12月6日电 记者今天从厦门大学获悉，我国著名教育家，中国高等教育学学科开拓者与奠基人，全国教书育人楷模，全国优秀教师，厦门大学原副校长、教育研究院名誉院长、文科资深教授潘懋元先生于2022年12月6日8时50分安详辞世，享年103岁。

潘懋元教授。图片来源：厦门大学

潘懋元先生1920年8月4日出生于广东汕头。15岁开始从教，年轻时参加普宁县“青年抗敌同志会”的革命活动。1941年考入厦门大学教育系，兼任长汀县立中学教务主任和教育学会主席。1946年受聘厦门大学教育系助教。1956年加入中国共产党。先后任厦门大学教务处教务科科长、教育系教育学教研室主任、教务处副处长、教务处处长、副校长。1982年任国务院学位委员会教育学心理学评议组召集人。1993年任中国高等教育学会副会长，领导创办全国高等教育学研究会并任理事长。2004年任厦门大学教育研究院名誉院长。2010年任中国高等教育学会高等教育学专业委员会终身名誉理事长。

潘懋元先生是我国高等教育学界的一面旗帜，开创了中国高等教育界的众多第一。他创建了中国第一个高等教育研究机构，出版了中国高等教育学科的开山之作《高等教育学讲座》和中国第一部《高等教育学》。他毕生扎根中国大地，研究中国问题，构建了中国高等教育的学科体系、学术体系、话语体系，开创中国特色、中国风格、中国气派的高等教育理论。

从教87载以来，潘懋元先生见证了中国近百年教育的发展。他治学严谨，笔耕不辍，著作等身，秉持“板凳敢坐十年冷，文章不写半句空”的信念，百岁高龄仍坚守教学科研第一线。

“我一生最为欣慰的是，我的名字排在教师的行列里，如果再让我选择一次，我还会选择当老师......”潘懋元先生毕生以教师职业为荣，毕生忠诚于党的教育事业，爱党爱国、立德树人、为人师表、爱生如子，培养了一大批优秀学者和教育管理人才。

潘懋元教授。图片来源：厦门大学

潘懋元先生毕生矢志不渝，致力于繁荣中国高等教育学科。他提倡建立中国高等教育学会，领导创建全国高等教育学研究会。他践行“一花独放不是春，百花齐放春满园”，不遗余力扶持兄弟高校建立高等教育学硕士和博士学位点，支持中国高等教育学会分支学会建设，推进全国高等教育科学研究和发展，构建高等教育研究的“中国学派”，推动中国高等教育理论走向世界。

厦门大学在追思文章中这样写道：“潘懋元先生以一个教育家的卓见提出了‘教育内外部关系规律’理论，为中国高等教育理论体系建设奠定了基础；以一个教育家的情怀关注中国高等教育的实践与改革；以一个教育家的使命在中国大地上传播中国特色的教育思想，在世界舞台上发出中国高等教育学者的声音。他的思想与实践引领了中国高等教育学科建设，推进了中国高等教育改革与发展，促进了政府科学决策，提升了中国高等教育国际影响力，为中国高等教育现代化建设作出了杰出贡献。”（文/李依环、实习生杨炳欣；视频来源/厦门大学）

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