人民网北京11月29日电 “以省级农村网络联校群建设实验县市、教育信息化融合应用实验区等创建为契机，推动教育数字化转型，构建‘三驱三新’县域智慧教育新模式，助推城乡教育均衡发展，促进每一个学生全面发展。”日前举行的首届教育局长高峰论坛上，对于加速优质资源在区域、城乡、校际之间流通共享，湖南省浏阳市教育局党委书记、局长谭应启在发言中谈到。

谭应启介绍，浏阳位于湖南省长沙市，是一座典型的“山城”，现有各级各类学校393所，其中农村义务教育学校316所，山区学校多、分布广。近年来，浏阳紧扣教育发展公平和质量核心要义，围绕教育数字化国家重大战略部署，抓住教师信息素养提升的“牛鼻子”，积极探索“互联网+教育”，组建网络教研联盟。

城区主校、农村分校开展结对帮扶，偏远乡村学子同步享有城区优质课堂......谭应启谈到，浏阳坚持数据驱动，学生为本，着力打造因材施教新模式，硬化全域基础支撑，强化城乡资源共享，深化课堂教学改革，准确把握教育信息化革命的“时”与“势”，统筹硬软件建设，推动区域教育优质均衡发展。

谭应启表示，近年来，浏阳不断健全工作机制，促推大数据应用融入教学全过程、各环节，进一步优化先学后教、以学定教的教学模式。一是建立学情分析机制，二是完善质量监测机制，三是实施跟踪问效机制，探索形成智慧赋能新实践。

对于今后的发展目标，谭应启表示，浏阳市将以党的二十大精神为指引，坚持为党育人、为国育才，推进科教兴国、教育强市，加快5G校园网络建设和“双网”全覆盖，逐步形成“智校、智课、智学、智考、智评”的智慧教育体系，以规模化大数据精准教学赋能教育高质量发展，办好人民满意的教育，着力打造湘赣边领跑、全省先进、全国知名的县域教育高地。（李依环、实习生焦晨晨）

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