张志勇

习近平总书记在党的二十大报告中强调，“健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，增强均衡性和可及性，扎实推进共同富裕”。共同富裕是全体人民共同富裕，是人民群众物质生活和精神生活都富裕。让人民群众享受良好教育，既是共同富裕的重要内容，也是实现共同富裕的重要推动力。基础教育在国民教育体系中处于基础性、先导性地位，努力把基础教育越办越好，对实现人的全面发展、全体人民共同富裕具有重要意义。

教育是国之大计、党之大计。新时代这十年，我国教育普及水平实现历史性跨越。目前，全国有各级各类学校近53万所、在校生超2.9亿人，在实现全面普及基础上，九年义务教育巩固率达到95.4%，全国2895个县全部实现义务教育基本均衡……十年来，我国教育服务能力稳步提升，为国家重大战略实施和经济社会发展提供了强大的人才与智力支撑。紧扣时代脉搏，服务发展大局，助力共同富裕，教育不仅大有可为，而且要大有作为。

坚持协调均衡包容发展，促进教育公平。一方面，进一步优化教育资源配置，推进基础教育公共服务均等化，努力缩小区域、城乡、校际办学差距，如从生均教育事业费、基本办学条件、教师配备标准等方面，努力提高一些薄弱学校的办学条件、师资水平。另一方面，进一步强化基础教育的公共属性，降低学前教育、校外教育的成本，如持续聚焦减负、提质、增效，扎实推进“双减”工作，推动基础教育高质量发展。

提高基础教育质量，让人人享有高质量教育。研究表明，规范化办学对于提升教育质量、培养高素质专业性人才具有重要的现实意义和推动作用。在教育内容上，进一步完善教学内容体系，既重视文化知识教育，又重视德育、体育、美育和劳动教育，促进学生全面发展；在教育方法上，既遵循教育规律，依靠科学方法办学，又涵养良好学风校风，培厚善思善教善学的土壤。不断提升基础教育育人水平，才能让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，确保每个人都有人生出彩的机会。

党的二十大报告提出，“推进教育数字化”。对基础教育来说，这是实现教育资源共享、推动教育高质量发展的重要渠道。有条件的地方要努力实现教育教学活动的数字化，推动学校教育的智能化转型，通过对学生进行“数字画像”，更全面掌握学习动态，有针对性开展教学活动。同时，在数字环境下，教育形态、教学方式、教师结构等都发生变化，要把数字技术作为辅助手段，对教学过程进行分析和优化，进而构建更加多样、充满活力、广泛共享的教育生态。

以良好教育助力共同富裕，要走好学校家庭社会协同育人之路。党的二十大报告提出，“健全学校家庭社会育人机制”“加强家庭家教家风建设”。今年起施行的家庭教育促进法明确要求：“家庭教育、学校教育、社会教育紧密结合、协调一致”。这意味着，办好人民满意的教育，要在发展素质教育、促进教育公平的基础上，引导全社会注重家庭家教家风，鼓励各方面力量积极参与，共同努力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（作者为北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任、教授）

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 05 版）

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