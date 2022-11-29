人民网北京11月29日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，教育部、国家语委日前发布了《关于加强高等学校服务国家通用语言文字高质量推广普及的若干意见》（以下简称《意见》），要求提高大学生语言文字应用能力，强化学生口语表达、书面写作、汉字书写、经典诗文和书法赏析能力培养，促进语言文字规范使用。

《意见》指出，学生应具有“一种能力两种意识”（即语言文字应用能力和自觉规范使用国家通用语言文字的意识、自觉传承弘扬中华优秀语言文化的意识），高校要将其纳入学校人才培养方案，明确语言文字应用能力及标准并纳入毕业要求。支持高校开设大学语文、应用文写作、口语表达、经典诵读等语言文化相关课程。强化语言文明教育，引导学生养成良好语言习惯，自觉抵制庸俗暴戾语言。加大普通话培训测试力度，为毕业生就业从事相关职业达到国家规定的普通话水平提供支持。

《意见》明确，教师要自觉落实国家通用语言文字作为教育教学基本用语用字的法定要求，将推广普及国家通用语言文字与传承弘扬中华优秀语言文化有机融入课程思政。

《意见》提出，要加强校园语言文化环境建设，突出国家通用语言文字主体地位，弘扬社会主义核心价值观。明确将高校语言文字规范化要求纳入课堂教学质量监控、教材审查和学位论文抽检范围。

此外，《意见》要求，要增加国家通用语言文字服务社会供给。建好建强现有高校普通话水平测试站点，新建一批测试站点，主动面向社会人员开展普通话水平测试。加强国家通用语言文字宣传推广和语言志愿服务、应急语言服务、特殊人群语言服务等。

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