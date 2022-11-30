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下半年大学英语四六级笔试如何安排？多地明确延期

2022年11月30日10:00 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月30日电 按教育部统一安排，全国大学英语四六级考试（笔试）将于12月10日举行。记者了解到，受近期疫情影响， 北京、重庆等地明确此次笔试延期举行。此外，部分高校公告称将执行“两次组考”，为受疫情影响不能参加考试的考生增加一次考试机会。人民网对部分地区发布的最新安排进行了梳理，供考生参考。

多地明确本次笔试延期举行

重庆：鉴于当前重庆市新冠肺炎疫情防控形势，为切实保障广大考生和涉考工作人员的身体健康和生命安全，经研究，原定于2022年12月10日举行的全国大学英语四、六级考试（笔试）延期到下学期开学后举行，具体时间另行通知。考生前期的考试报名继续有效，不再重新组织报名。无法参加延期考试的考生，可向报名考点申请退费，报名费将在延期考试结束后按原交费渠道全额退回。

黑龙江：鉴于黑龙江省当前严峻的疫情防控形势，为切实保障广大考生和考试工作人员身体健康、生命安全，经综合研判，决定延期举行原定于12月10日举行的黑龙江省2022年下半年全国大学英语四、六级考试（笔试）。本次考试报名资格继续有效，延期考试时间及实施细则根据教育部教育考试院部署另行安排。

北京：结合北京当前疫情防控工作实际，经综合研判，决定延期举行原定于12月10日举行的北京地区2022年下半年全国大学英语四、六级考试。延期考试时间及实施细则根据教育部教育考试院部署另行安排。

新疆：鉴于当前新疆疫情防控形势并结合相关高校教学实际，经综合研判，决定延期组织原定于12月10日举行的自治区2022年下半年全国大学英语四、六级考试笔试。考生前期的考试报名继续有效，不再重新组织报名。无法参加延期考试的考生，可向报名高校考点申请退费，报名费将按原缴费渠道全额退回。

甘肃：鉴于当前疫情形势，为保障广大考生和涉考工作人员健康安全，经审慎研究并报告上级部门同意，延期组织甘肃省原定于12月10日举行的2022年下半年全国大学英语四、六级考试。对报考本次考试的考生，将安排一次加考，具体时间及实施细则另行发布。

部分高校公告将执行“两次组考”

河南：据河南大学教务处消息，结合郑州、开封两地疫情防控政策，2022年12月全国大学英语四、六级考试于12月10日举行。考生因疫情防疫原因无法参加本次考试的，教育部将增加一次考试机会，具体加试时间另行通知。

山西：据山西晋中理工学院教务处消息，2022年下半年全国大学英语四六级考试执行“两次组考”。“两次组考”即将原定12月10日开展的下半年全国大学英语四六级考试分为两次组织实施。第一次考试时间12月10日，第二次考试时间及具体实施细则将于12月份笔试全部结束后另行安排。（李依环、实习生杨炳欣）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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