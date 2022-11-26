原标题：杭电“00后”学生逆袭保研名校 曾获大学奖励十余万元

杭州电子科技大学(简称“杭电”)师生最近在热议保研清华大学的一名大四学生潘嘉煜。

原来，这位学生除了荣誉满满外，在大学本科四年，获得的各种奖学金、竞赛奖金、科研经费加起来，达到了17.8万元，按他的辅导员老师孙俊说法，“应该是创下了学校本科生奖金新纪录”。

据潘嘉煜大一时的辅导员赵天鹏介绍，大一入学时，潘嘉煜高考成绩很一般。大一时，凭借数学、英语还不错的表现，进了杭电卓越学院，方向是智能制造工程，主要由卓越学院和机械工程学院联合培养。

潘嘉煜 杭电供图

没想到，这个入学成绩一般的学生，开始了飙速逆袭之旅。不仅平均学分绩点全班第一，而且他到目前为止，已经获得了4次一等奖学金、2次省政府奖学金、1次国家奖学金特别评审奖，并以第一负责人身份获得中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖，成为名副其实的“00后”逆袭达人。

很多学生对潘嘉煜保研清华大学很感兴趣。

他从全国几千名拔尖的申请者中脱颖而出，得以保研名校，潘嘉煜自认为是动手能力强起了大作用。

从大一时，潘嘉煜就在研究芯片液冷技术，有科研成果，也有相关产品。到目前，他已经获得了8项发明专利，其中5项目前已获得了授权。

“别人说我优秀，可是我觉得主要还是勤奋。卓越学院的学科交叉培养模式，注重大一大二时打好计算机、电子、自动化、机械等全方位的工科基础，通过前三年的积累，才在大四迎来了收获的季节。”潘嘉煜告诉记者。

很有趣的是，他的父亲经营的高新技术公司也在从事机械、光电等领域的研究，因为父亲的原因，潘嘉煜选择了机械方面的专业，而现在因为他的专利很“硬核”，其父亲最近在买自己儿子的专利。

然而，潘嘉煜可不是一位“书呆子”，他还是该校青年志愿者协会会长。到目前，他参加志愿服务总时长达到218小时。(王题题 程振伟 楼威)

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