人民网北京11月29日电 （记者何淼）由中华职业教育社、台湾海峡两岸教育交流促进协会、福建省中华职业教育社主办的第十四届海峡论坛·海峡两岸职业教育论坛于今日通过线上线下结合的方式举办。

本次论坛主题为“后疫情时代两岸职业教育高质量发展的机遇与挑战”。全国人大常委会委员、民革中央专职副主席、中华职业教育社副理事长张伯军出席论坛并致辞。中华职业教育社党组书记、总干事方乃纯作主旨演讲。

图为全国人大常委会委员、民革中央专职副主席、中华职业教育社副理事长张伯军。中华职教社供图

张伯军充分肯定了海峡论坛·海峡两岸职业教育论坛多年来在促进两岸职业教育界的交流与合作、推动两岸职业教育融合发展等方面发挥的积极作用。他表示，本届海峡两岸职业教育论坛围绕“后疫情时代两岸职业教育高质量发展的机遇与挑战”主题，旨在探索后疫情时代技能人才培养模式变革，优化后疫情时时代的政产学研结合与协同创新，促进后疫情时代两岸职业教育交流合作，具有鲜明的时代特征和强烈的现实需求，对于提升两岸职业教育发展水平、推动两岸职业教育互学互鉴具有重要意义。他希望两岸职教界同仁畅所欲言，集思广益，提出真知灼见，为推动两岸共同发展、同胞情感交流注入新的动力。

图为中华职业教育社党组书记、总干事方乃纯。中华职教社供图

方乃纯指出，新修订的《中华人民共和国职业教育法》已经实施，职业教育作为培养高素质技术技能人才的基础性工程，不仅取得了与普通教育同等重要的法律地位，而且获得了空前力度的推进，正步入前途广阔、大有可为、大有作为的新征途。尽管新冠肺炎疫情影响了国际出行，延缓了国际职业教育领域的交流与合作，但以线上线下结合等多种形式开展的国际和地区间合作交流并未间断。疫情后职业教育发展方向和发展趋势已成为世界很多国家和国际组织关注的重要议题。他希望两岸职业教育界同仁互为支撑、互补共进、互利共赢，携手为推进经济社会高质量发展、产业持续发展提供有力的人才支撑。

会上，全国政协委员、福建省中华职教社主任吴志明，全国政协委员、中国民办教育协会会长刘林，广东省政协常委、广东省中华职业教育社副主任赵鹏飞，台湾海峡两岸教育交流促进协会荣誉理事长李超群，台湾私立教育事业协会理事长唐彦博，台湾成人及终身教育学会理事长杨国德等两岸职教专家和院校长，围绕后疫情时代两岸职业教育人才培养、教学创新、校企融合发展、交流合作等内容进行了学术报告和交流研讨。

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