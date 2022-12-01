收看开幕会、闭幕会，现场学习党的二十大报告和习近平总书记系列重要讲话精神；召开传达会、座谈会，传达党的二十大报告的精髓要义，畅谈学习党的二十大报告的心得体会；组建宣讲团，开展阅读打卡挑战赛、“三行代码”献给党等系列主题活动，让党的二十大精神深入人心、落地生根……连日来，中国科学技术大学师生员工学报告、读党章，积极开展党的二十大精神进课堂、进班级、进社团。

“全校上下要认真对标对表，在学深悟透上下功夫，在宣传宣讲上下功夫，在知行合一上下功夫，让党的二十大精神‘带着热气’‘接着地气’进教材、进课堂、进头脑，更加奋发有为地建设中国特色、科大风格的世界一流大学。”党的二十大代表、中国科学技术大学党委书记舒歌群表示，全体师生将牢记习近平总书记的殷殷嘱托，坚持“红专并进、理实交融”的校训，坚守“科教报国、追求卓越”的初心，潜心立德树人、执着攻关创新，发挥一流高校在教育、科技、人才“三位一体”上的作用，为科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略贡献科大力量。

学深悟透 激发奋进力量

绿树成荫的校内道路上，一面面国旗庄严耀眼，一条条学习党的二十大精神的横幅庄重醒目……党的二十大召开以来，中国科学技术大学师生员工利用集中收看、座谈交流、撰写心得等多种形式，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

10月27日，中国科学技术大学召开传达学习党的二十大精神大会。舒歌群和党的二十大代表、中国科学院院士、中国科学技术大学副校长杜江峰，第一时间将党的二十大精神传达给全校师生。

“学深悟透党的二十大精神，才能准确理解和把握报告中提出的新观点、新论断、新思想、新战略、新要求，才能笃行致远，凝聚奋进的力量。”中国科学院院士、中国科学技术大学校长包信和表示。

6年前，习近平总书记来到中国科学技术大学，对中国科大在科学研究和核心技术研发上取得的成绩表示肯定和赞赏，勉励师生要向我国老一辈杰出科学家学习，争取青出于蓝而胜于蓝。

“现场聆听习近平总书记所作的报告，我感到非常激动和自豪。”杜江峰表示，扎根中国大地办大学，要深刻领悟党的二十大精神，着力造就拔尖创新人才，助力高水平科技自立自强，把身处新时代的自豪、奋进新征程的自信，转化为发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力的自觉行动与担当作为。

中国科大少年班学院，因拔尖人才培养而备受关注，在科大人心中“颇有分量”。沿着台阶拾级而上，学院大厅墙上挂满了毕业生“群英谱”。党的二十大召开以来，少年班学院举行了系列学习活动。

“报告显示了成熟政党的无比自信。”少年班学院本科生陈宝骥表示，他今后将在学深悟透、学懂弄通上下功夫，努力学好本领，不断磨砺品格和意志，争当“有理想、有追求，有担当、有作为，有品质、有修养”的新时代“六有”大学生。

真信笃行 坚定理想信念

心中有信仰，脚下有力量。连日来，中国科学技术大学召开学习党的二十大精神系列交流座谈会，将大会精神送到师生心头。舒歌群详细解读党的二十大报告重要论述，带领与会师生“带着热气”学报告。

领导班子和党员干部先学一步、深学一层，以校党委书记为团长，多位校党委常委、党员校领导、马克思主义学院理论专家、离退休干部组成的宣讲团已经举行了多场宣讲报告会。各级党委理论学习中心组制定系统学习计划，党委组织部、人力资源部将党的二十大精神作为干部、教师培训的主要内容，研究生院、教务处、马克思主义学院把党的二十大精神作为思政课程和课程思政的重要内容。

“只有将党的二十大精神内化于心、外化于行，才能更好地把握时代发展脉络。”在草坪恳谈会上，人文与社会科学学院党委书记褚建勋与同学们席地而坐、促膝交谈，他用“两弹一星”精神、科学家精神等红色校史，深入浅出宣讲党的二十大精神。

“迎接着永恒的东风，把红旗高举起来，插上科学的高峰！”走进校史馆，校歌《永恒的东风》不绝于耳。中国科学技术大学是我党为“两弹一星”事业而创办的一所红色大学。23位“两弹一星”元勋中，在学校任教过的就有11位。一部中国科大史，就是一部党领导科技事业走向辉煌的奋斗史。

中科院材料力学行为和设计重点实验室党支部书记、教授王奉超表示，他将认真学习宣传贯彻党的二十大精神，继承和发扬抗大精神、“两弹一星”精神和老一辈科学家精神，补足精神之“钙”，把自己的科学追求融入建设社会主义现代化国家的伟大事业中去，从国家急迫需要和长远需求出发，持之以恒加强基础研究，更加注重培养学生的创新意识和创新能力，不负习近平总书记对中国科大的殷殷嘱托。

党的二十大报告对广大青年提出殷切期望。“这让我深刻感受到青年一代肩上的重任。”数学科学学院本科生高歌表示，她详细了解了中国科大的红色校史，深入学习了“红专并进、理实交融”的校训精神，更坚定了“科教报国、追求卓越”的理想信念。

集智聚力 勇担强国使命

10月26日，中国科学技术大学与安徽省人民政府、合肥市人民政府三方共建的中国科学技术大学科技商学院正式成立。“这是我校深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育、科技和人才重要论述的生动实践。”舒歌群表示，中国科大将充分发挥基础研究深厚、学科交叉融合和创新创业活跃的优势，着力培养“懂科技、懂产业、懂资本、懂市场、懂管理”的复合型人才。

量子信息、探火探月等领域取得重大成果，是我国进入创新型国家行列的重要标志。党的十八大以来，从世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”、世界首条千公里级量子通信京沪干线，到“九章号”“祖冲之号”量子计算原型机，中国科学技术大学让“中国量子声音”在世界舞台愈加响亮。同时，中国科学技术大学与国家航天局、安徽省人民政府共建我国首个深空探测实验室，一步一个脚印开启星际探测新征程。

“量子信息领域取得如此辉煌成果，我由衷地感到振奋和鼓舞。”中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长潘建伟说，他将更加积极地贯彻落实党中央在量子信息科技领域的战略部署，着力提升自主创新能力，力争实现更多重大突破，加快推进成果转移转化，以实际行动为实现高水平科技自立自强、建设科技强国作出应有贡献。

立德树人是教育的根本任务。中国科学技术大学教务处处长、本科生院党工委常务副书记曾长淦表示，学校将面向国家重大战略需求，围绕“国之大者”，培养具有家国情怀，追求卓越、引领未来的领军人才，以英才班为试点提升拔尖创新人才培养质量。

农工党安徽省委会主委、中国科学院院士、中国科学技术大学副校长杨金龙说，他有幸成长在建功立业的新时代，他将广泛团结归国留学人员，充分发挥民主党派人才荟萃、智力密集、联系广泛的独特优势，心系“国家事”，肩扛“国家责”，自觉担负起新时代科技工作者的崇高使命。

“学习宣传贯彻党的二十大精神，贵在知行合一、关键在行动。”包信和表示，在新时代的赶考路上，中国科大将深入学习贯彻党的二十大精神，牢记习近平总书记对中国科大的殷殷嘱托，心怀“国之大者”，潜心立德树人、执着攻关创新，在基础性、战略性工作上多下功夫，高质量建设中国特色、科大风格的世界一流大学，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国作出新的更大贡献。（常河、马荣瑞、桂运安）

(责编：李依环、孙竞)