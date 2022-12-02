人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>教育

我国未成年人互联网普及率超百分之九十六

2022年12月02日08:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京12月1日电  （记者张璁、杨昊）11月30日，共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心在京联合发布《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》。报告显示，2021年我国未成年网民规模达1.91亿。2021年我国未成年人互联网普及率达96.8%，较2020年提升1.9个百分点。未成年人过度上网情况有所改善，工作日、节假日日均上网时长与2020年相比均有下降。

　　报告显示，城乡未成年人在互联网普及率方面的差距已基本弥合，但在网络使用方面仍存在较为明显的差异，主要表现为农村未成年网民上网设备相对单一、长时间上网情况更突出、使用休闲娱乐类应用比例较高、使用学习资讯类应用比例较低。

　　根据报告，视频平台成为获取信息重要渠道，对未成年人价值观塑造的影响值得关注。接近半数未成年人通过短视频、视频平台获取社会重大事件信息，近四成未成年网民在上网过程中遭遇过不良或消极负面信息。

　　报告显示，网络安全环境持续改善，未成年网民遭遇网络安全事件的比例较2020年下降，多数未成年网民会关注与未成年人网络保护相关的新政策、新法规。同时网络安全方面也出现一些新的风险隐患，部分未成年网民网络安全防范意识不强，网上诈骗、个人信息泄露等网络安全陷阱仍然存在。

　　关于加强未成年人网络保护工作，报告提出了相关建议，一是强化法治保障，提升未成年人网络环境的安全性和健康度。二是推动青少年模式改良升级，在预防未成年人网络沉迷方面发挥更加积极的作用。三是加强未成年人网络素养教育，提升农村未成年人互联网应用能力。四是学校、家庭、平台企业各尽其责，形成未成年人网络保护工作合力。

　　据了解，今年的报告覆盖31个省（区、市）的小学、初中、高中及中等职业学校学生。报告从未成年人互联网普及、网络接入环境、网络使用特点、教育监管、网络安全与权益保护等方面，分析未成年人互联网使用趋势变化和存在的问题，有针对性地提出工作建议。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月02日 10 版）
(责编：何淼、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部