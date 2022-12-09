原标题：重庆将有序恢复中小学线下教学工作

重庆市教育委员会8日发布《关于有序恢复中小学线下教学工作的通知》(以下简称《通知》)，提出分批有序复学复课。

《通知》称，目前，全市疫情防控形势不断向好，生产生活秩序逐步有序恢复。各区县教育行政部门要研究制定恢复线下教学的工作方案，报经属地疫情防控指挥部同意后，按照分批有序、学生自愿的原则，错时、错峰、错层次，安全有序组织学生恢复线下教学。

其中，重庆中心城区高三年级、初三年级于12月12日前恢复线下教学，中小学其他年级于12月19日前恢复线下教学；中职学校恢复线下教学时间参照中小学执行；幼儿园返园时间和校外培训机构恢复线下教学时间，由各区根据疫情防控形势研判决定。其他区县根据疫情形势，自行确定中小学恢复线下教学时间。各中小学要充分尊重家长及学生意愿，凡家长及学生不愿意返校上课的，应继续组织好线上教学。

《通知》要求，各区县教育行政部门要做实复课条件核验，要联合政法、公安、卫健、市场监管、各镇街等有关部门单位，组成核验工作组，在学校复课前，对学校逐一进行条件核验和督查。对条件核验不合格的学校实行台账管理、限期整改，指导督促学校全面达到复课条件，及时消除疫情防控风险隐患。各区县教育行政部门要协调有关部门落实核酸检测专门区域或专门通道，为师生员工提供返校前核酸检测服务。

《通知》明确，各中小学校要从严从细从实做好师生员工健康排查、晨午(晚)检、环境清洁消杀、校园安全隐患排查等各项工作，确保安全顺利恢复线下教学；要严格落实校门管理、健康监测、佩戴口罩等防控措施。对第一天返校复课的师生员工，需持48小时核酸阴性证明和健康码(绿码)进入校园。对处于高风险区的，“三史”排查不清的，以及有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等感冒症状或返校时健康监测异常的师生员工，暂不返校。(记者 钟旖)

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