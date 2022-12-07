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痛别！著名力学科学家黄克智院士逝世

2022年12月07日14:11 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月7日电 记者从清华大学获悉，中国共产党党员、中国科学院院士、清华大学航天航空学院工程力学系教授黄克智，因病医治无效，于2022年12月6日在北京逝世，享年95岁。

黄克智院士。图片来源：清华大学

据悉，黄克智院士出生于1927年7月21日，系江西南昌人，1947年毕业于江西中正大学，1948年进入清华大学后考取研究生并留校任教至今，1991年当选中国科学院院士，2003年当选俄罗斯国家科学院外籍院士。

黄克智院士是著名的力学教育家、力学科学家，我国工程力学的奠基人之一。他在板壳力学、断裂力学、塑性力学、微纳米力学、页岩水力压裂等方面，均做出举世公认的学术成果。他破解了压力容器工程设计的世界难题，形成国际领先的设计方法，列入我国多部设计和安全评定标准，应用于众多工业部门，产生了巨大的经济和社会效益。

在清华大学师生心中，他是德高望重的大先生，曾获得首届清华大学突出贡献奖。黄克智院士曾说，自己一生有两大目标：一是为清华大学建立一个强大的固体力学团队，二是为祖国培养一批高水平的博士生。

作为我国工程力学专业人才培养体系的奠基人之一，他倾注毕生心血教书育人，培养了一大批力学专业人才，包括6名中国科学院院士、100余名博士、硕士及博士后。

黄克智院士曾获得众多荣誉和奖励，包括多项国家自然科学奖及国际奖、高等学校优秀教学成果国家级特等奖、全国教育系统劳动模范和人民教师奖章。（李依环、实习生杨炳欣）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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