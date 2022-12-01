本报记者 李心萍

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自2019年以来，人社部会同有关部门发布了5批共74个新职业。不断涌现的新职业，不仅为人们提供了发展新机遇和就业新选择，带动相关产业快速发展，也体现了新技术、新需求的发展趋势，成为观察我国经济发展的风向标。

日前，人社部对外发布《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》（以下简称“大典”），近期将正式开印。民宿管家、家庭教育指导师、研学旅行指导师、机器人工程技术人员等5批共74个新职业均纳入大典当中。

新职业如何产生？将为就业带来哪些改变？记者进行了采访。

从何而来

新产业、新业态、新模式催生新职业

伴随经济社会发展，新兴职业不断涌现。观察已公布的新职业，可以发现数字职业、绿色职业等是“上新”重点。

——数字经济蓬勃发展，孕育数字职业，如大数据工程技术人员、无人机驾驶员、物联网安装调试员、农业数字化技术员等。

以今年发布的新职业为例，18个新职业中，数字经济发展催生的数字职业高达9个，包括机器人工程技术人员、增材制造工程技术人员、数据安全工程技术人员、数字化解决方案设计师等。

中国信息通信研究院发布的数据显示，我国数字经济规模从2016年的22.6万亿元增长到2021年的45.5万亿元，占GDP比重达39.8%。

中国人民大学劳动人事学院院长杨伟国认为，我国数字经济正处于高速发展阶段，已经成为经济增长的新动力。“当前，数字经济已经融入人们的生活，这促进了新产品、新业态、新商业模式的出现，进而催生出新职业。”杨伟国说。

——绿色转型全面加速，催生绿色职业，如碳排放管理员、碳汇计量评估师、综合能源服务员、建筑节能减排咨询师等。

人社部有关负责人介绍，碳达峰、碳中和是实现经济社会更高质量可持续发展的必要路径，正在悄然改变能源与经济结构，推动产业转型升级，一批绿色职业应运而生。

有的绿色职业产生于新领域，例如碳汇计量评估师、综合能源服务员等。有的绿色职业脱胎于传统产业，例如占据主体能源地位的煤炭资源，其清洁化、大型化、规模化、集约化利用和由单一燃料属性向燃料、原料方向转变的产业发展新趋势，使煤提质工这一新职业从传统产业中诞生。

——全面追求美好生活，培育新职业，如民宿管家、调饮师、研学旅行指导师等。

近年来，不少人们以前知之甚少甚至闻所未闻的新就业形态，逐渐演变为标准清晰、任务明确的新职业，不断满足着更加个性化、多元化、精细化的美好生活需要。

例如，为满足广大旅游消费者个性需求的民宿行业蓬勃发展，短短几年间从业者数量便实现由少数到百万级的规模跨越，民宿管家也得以设立为新职业。

再比如，城市轨道交通建设如火如荼开展，城市轨道交通设施不断投入运营，对城市轨道交通行业从业人才的需求量已达数十万人，事关广大城市居民出行安全的城市轨道交通检修工这一职业的确立，将为服务人民美好生活提供坚实保障。

如何评定

在向社会公开征集的基础上按程序遴选确定

什么样的新兴职业可被确认为新职业？

人社部有关负责人介绍，新职业是在向社会公开征集的基础上，经专家评审、征求相关部门意见、向社会公示后，由人社部、市场监管总局、国家统计局联合发布。

新职业的评审标准主要包括职业的社会性、技术性、稳定性等方面内容。社会性主要考察新兴职业对社会、经济的影响程度，是否能够带动更多的劳动力就业；技术性则观察职业是否能反映新产业、新业态的出现；群体性考量新兴职业现在的从业人员规模以及未来的发展活力。

“新职业是指《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》中未收录的，社会经济发展中已有一定规模的从业人员，且具有相对独立成熟的专业和技能要求的职业。”人社部有关负责人说，新职业信息主要包括：职业名称、职业定义和主要工作任务等。

近年来，人社部门不断完善新职业发布制度，及时向社会发布新职业，动态调整职业分类，健全职业分类体系。

对劳动力市场而言，新职业的发布意义重大。对外经济贸易大学教授李长安表示，经济社会的不断发展，孕育新业态、产生新职业，国家对这些新职业进行征集、规范，并加以公布，可以提升新职业社会认同度、公信力，满足人力资源市场的双向选择需要，从而促进劳动者就业创业。

“非常振奋！”得知研学旅行指导师成为新职业，从业者王博很高兴，“以前介绍自己只能说是带夏令营、冬令营的老师，以后可以用新称呼了，期待未来我们获得更多家长和孩子们的认可”。

除了研学旅行指导师，民宿管家也是备受欢迎的新职业。记者从浙江旅游职业学院了解到，今年刚毕业的民宿管理方向班的30名学生全部顺利找到工作，市场对民宿管家的需求量很大。

“新职业客观反映了经济社会的最新发展，以及人们在追求高质量生活过程中产生的新需求，很多新职业有比较大的吸引力，正在成为年轻人就业的新方向、新指引。”李长安说。

怎样发展

新职业劳动者已近1亿，且数量持续增加

近年来，我国新经济、新业态快速发展，很多新就业形态领域催生了新职业。目前我国以网约配送员、互联网营销师、在线学习服务师等为代表的新职业就业形态劳动者已近1亿，且数量持续增加。

据介绍，新职业陆续发布后，人社部门还将及时推进新职业的标准开发工作，全面推动相关的培养、评价工作。李长安表示，及时发布新职业，开发新职业相关标准，不仅对规范新职业的培训市场具有积极意义，还有利于引领职业教育培训改革。

“国家发布新职业，制定相应职业技能标准，可以为设置职业教育专业和培训项目、确定教学培训内容和开发新教材新课程提供依据，从而推进人才培养和市场对接、与社会需求同步。”李长安说。

“除了组织制定新职业标准，指导培训机构依据国家职业标准开展培训，我们还将积极稳妥推行新职业技能水平的社会化评价，对评价认定合格的人员，由评价机构按照有关规定颁发证书。”人社部有关负责人说。

李长安介绍，新职业能起到职业引导作用，做好新职业发布的后续工作，完善培训、评价工作，有利于对新职业有兴趣的大学生做好职业规划，帮助年轻人顺利就业。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 08 版）

(责编：李依环、孙竞)