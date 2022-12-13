人民网北京12月13月电 2022中国教育学会国际教育分会学术年会暨第三届北外比较教育与国际教育论坛日前在线上举办。100余位国际教育领域大学教授、教育教学专家及国际教育研究者、从业者齐聚“云端”，围绕“新时代、新征程——中国现代化发展道路与中国国际教育新使命”的会议主题进行了深入研讨。

会上，中国教育学会名誉会长、中国教育学会国际教育分会顾问、北京师范大学资深教授顾明远谈到，要把立德树人作为根本任务，德、智、体、美、劳五育并举，培养全面发展的社会主义建设者和接班人；要以人民为中心，强调教育的公益性，促进教育公平，提高教育质量；要始终以马克思主义的教育与生产劳动相结合为指导方针；要始终坚持弘扬中华民族优秀文化传统，把现代化和传统文化结合起来培育时代新人；要以先进的信息技术赋能教育，促进个性发展，提高教学质量；要建设好一线教师和教研员两支队伍，两者相互促进，共同进步。

北京外国语大学党委书记、中国教育学会国际教育分会理事长王定华以“人工智能与高等教育变革”为主题作了报告。他指出，高校要聚焦人工智能变革中教育面临的机遇和挑战，展望科技赋能教育的新愿景，探索人工智能变革教育的新路径和新方法。

王定华认为，人机协同正在推动教育范式改革与学科融合，智慧平台的交互作用使得办学资源有了新的变化。人工智能时代高校教师要进行角色转型，努力成为“学生灵魂的工程师”“学生自主学习的引导者”和“人工智能技术的驾驭者”。

会上，中国教育学会秘书长杨银付结合具体工作和研究领域，就国际教育分会深入学习贯彻党的二十大精神，提出了四点期望。他表示，国际教育分会有条件也有能力为解决新时代教育对外开放的重大问题，提供有力理论支撑和高水平咨询服务。

据悉，本次活动由由中国教育学会、北京外国语大学指导，中国教育学会国际教育分会、北外国际教育学院主办，外语教学与研究出版社承办。大会当天还举办了“国际教育成果发布”的专题活动，同期发布“2022年度国际基础教育十大事件”。（李依环、实习生焦晨晨）

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