原标题：乌鲁木齐：高三初三毕业班今日报到 明日复学复课

11日早上，学生们向学校走来。 喇小飞 摄

11日早上，天刚微亮，乌鲁木齐市第八中学的门口已然热闹起来。中新网记者看到身着蓝色校服的高三、初三年级的学生们，从各处向学校汇集。早已等候在校门口的老师一边和同学们打招呼，一边提醒同学们进校的各类注意事项。

乌鲁木齐市教育局近日发布的《致全市学生家长的一封信》(以下简称《信》)称，乌鲁木齐市将按照“一校一策”的原则，先毕业年级再其他年级，分批、错峰、有序恢复线下教学。12月12日，全市高三和初三年级复学复课。

即将复课的学生们进入学校。 喇小飞 摄

第八中学副校长韩雪飞告诉记者，为做好12日学校复学复课工作，学校制订了最新线下授课方案，包括教学工作安排、安全应急预案、防疫应急预案等。同时对全校进行了安全排查，排除安全隐患，让学生能在校安心学习。

她说：“今天统计高三、初三来校学生在1100名左右，除个别特殊情况外学生基本都已到齐。开学后，学校将对学生进行每日两到三次测温，同时对各区域进行两清一消(两次清水清洁，一次消杀)工作，保证学生的健康状况。”

高三年级学生在教室内做复课的准备。 喇小飞 摄

第八中学的高三学生吴奕霏说：“接到学校的复课通知后非常开心，今天在学校见到很多好久没见的同学和朋友。复课之后计划尽快调整状态，适应最后半年的高三冲刺。”

吴奕霏告诉记者，她想考法律专业，目前法律系的“五院四系”(五所政法院校以及四所大学的法律系的简称)就是她的目标院校。

《信》中还提到，请家长及时关注疫情动态，正确理解最新疫情防控政策，与孩子一起学习疫情防控知识，养成戴口罩、勤洗手、讲卫生、多锻炼、少聚集等生活习惯，保持良好的个人卫生，按规定开展健康监测，严格落实返校复课流程，一起筑牢师生生命健康安全防线。希望家长保持积极乐观心态，避免过度焦虑，注意疏导孩子情绪，陪伴孩子完成好线上教学课程，做好线上学习和线下学习的衔接。(喇小飞)

(责编：郝孟佳、李依环)