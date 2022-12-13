原标题：新课标语境下，中华传统文化怎么教

自“双减”政策实施以来，安徽多地学校开展劳动教育与实践、艺术类、体育类、益智类等种类多样的课后服务活动。学生在进行剪纸创作。 新华社发

自“双减”政策实施以来，安徽多地学校开展劳动教育与实践、艺术类、体育类、益智类等种类多样的课后服务活动。小学老师在指导学生击鼓。新华社发

在湖南省常德市安乡县安丰乡出口洲中学，学生们在书法课上练字。新华社发

【新学期·新课标】

党的二十大报告指出，坚持和发展马克思主义，必须同中华优秀传统文化相结合。从仁义礼智信到“天人合一”，从四时节气到民俗风情，中华优秀传统文化是我国文明的巨大宝库，在历史长河中熠熠生辉。

知来路方能明去处，传承好、发展好中华优秀传统文化对我国教育事业的长远发展十分重要。今年9月起，《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》（以下简称“新课标”）已开始实施。值得注意的是，相较以往，2022版新课标以核心素养为导向，凸显中华优秀传统文化教育在所有学科学习中的重要作用。

新课标语境下，中华传统文化怎么教？针对我国传统文化教育的现状和不足，如何挖掘优秀传统文化资源，系统性地教授知识，将发扬中华优秀传统文化落到实处，已成为大中小学教育的题中之义。

1.提升教师水平，增加人文素质

学校是传统文化教育的主阵地，教师的言传身教对学生成长有着重要作用，教师队伍的水平直接影响到学生对传统文化的理解和吸收。

在广东外语外贸大学中华文化国际传播研究院执行院长、中文学院教授曹胜高看来，教师群体在中华优秀传统文化知识和学理的匮乏，是推行中华优秀传统文化教育时学校面临的最大挑战：“由于目前大多数师范大学并未开设中华优秀传统文化必修课，这就造成大量教师并未系统掌握中华优秀传统文化的核心思想理念、中华传统美德和中华人文精神的基本学说、主要观点和学理表达。”

以数学、物理、化学学科为例，中华优秀传统文化如何渗透？这不仅需要相关教师对古代的数学史、物理史和化学史非常熟悉，而且要能够将其中蕴含的思想观念、人文精神和学术理路表达出来。

如何提升教师队伍的整体水平，培养一批具有人文素养的新时代教师，以适应中华传统文化教育的要求？

群策群力，共同研讨。2022年新的课程标准颁布以后，苏州高新区秦馀小学各教研组利用每周教研组活动时间，组织老师们共同学习探讨。语文组将新课标和校本课程相结合，通过经典诵读的方式传承中华传统文化。艺术组更加注重对我国民族音乐的教学，提升学生的民族认同感。在研讨中，教师们加深了对新课标和中华优秀传统文化的理解，共同探索出适应校情学情的教学策略。

加强培训，提升素养。曹胜高建议，师范专业要强化中华优秀传统文化教育，开设必修课程，让师范生熟悉、了解和传承中华优秀传统文化，能够将其融入学科教育之中。此外，还要加强对在职教师的培训，加深他们对传统文化的理解。编写各学科传统文化参考资料，为教师提供必要的参考，使之能够尽快理解新课标中蕴含的文化常识和思想理念。

2.优化课程体系，挖掘学科资源

学校教育，课堂是重中之重。如何将传统文化融入日常的课程教学中？此前，教育部制定并印发《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》，要求统筹各学科，确保中华优秀传统文化内容全覆盖，形成纵向有机衔接、横向协同配合的格局。

对此，黑龙江五常市雅臣小学美术老师付慧分享了自己的做法：提取教材中的传统文化，利用多媒体技术，开设艺术欣赏课程等。“在苏少版美术二年级下册《玉石文化》一课中，可以在讲解玉猪龙这件玉器的时候加入视频，让学生对外形、功能、雕刻手法、含义等问题进行提问、讲解和分析。”付慧说，“微视频的加入增强了美术教学的生动性和趣味性，讲授过程由此变得亲切而轻松。”

在语文教学中，诵读古诗文、积累成语是传承传统文化的重要方式。“在2022版新课标中，文化自信占据重要地位。我将它归纳为以下几点：‘我骄傲我是中国人’‘我会说汉语’‘我爱我的祖国’‘我要做祖国文化的传承者’。”山东石麟小学语文教师刘召芳说。她要求学生从小学一、二年级开始进行成语、名言警句和古诗的积累，接受中华优秀传统文化的熏陶，让孩子从小对祖国的文化产生更浓厚的兴趣，自觉成为祖国文化的传承者。

北京师范大学汉语文化学院教师郭晨光认为，在不增加学生负担、不额外增设课程门类的情况下，依据实际情况改造或者利用原有的学科课程体系，将传统文化因子与课程要素进行整合、重组，营造新型的课程文化，是开展中华传统文化教育的好抓手。

“数学、物理教师可以挖掘和调动各类资源创造性地开展教学活动，如选择古代的数学典籍（如《周髀算经》《九章算术》）。语文教师可以聚焦新课标提出的经典篇目、人文典故、基本常识、文化遗产等内容，组织文化主题单元，设计嵌入式的主题学习课程。”郭晨光建议。

除了挖掘学科内部资源，打破学科边界以外，创建专业共同体也是开展中华传统文化教育的好方法。郭晨光提出，应支持学校内部跨学科、跨教研组之间的合作，将中华优秀传统文化的内容从人文学科渗透，拓展到地理、数学、物理、化学、生物等学科。

曹胜高提出了一系列具体的建议：“一是建立各学科的中华传统文化教育示范课，让教师知道传统文化如何与学科教育相融合。二是建立各学科的传统文化教育资源库，让教师备课有足够的文化资源，能够因地制宜地上好课。三是进行教育改革和教育研究，将中华优秀传统文化融入学科教学。四是编写相关教学参考资料、教案、样题、试题库，让教师理解中华传统文化融入学科的走向和考核方式。”

3.涵养文化精神，推动长效实施

中华优秀传统文化教育不应停留在知识讲解、文字记忆的表面，更应该培育文化精神、滋养文化情怀，实现以文化人、文化育人的功效，落实立德树人根本任务。

郭晨光指出，中小学存在着对中华优秀传统文化精神内核认识理解流于表面，内涵把握不够深入的问题。“对中华优秀传统文化的传承很多时候仅停留在表面知识的传授，并未使传统文化对学生的思想精神起到实质性涵养。”她说，“还有一些学校具有强烈的推出学校特色和创新课程品牌的意愿，常常采取更快、更容易出成果的‘创意’和‘表演’，使学校的传承教育流于表面化，功利且浮躁。”

在她看来，中华优秀传统文化教育要落到实处，应当形成教学浸润、专题开发和活动拓展相结合的教学模式。

11月27日，杭州育才登云小学开展了“戏曲进校园”活动。昆剧表演艺术老师耿绿洁在讲座中介绍了昆剧起源、行当、伴奏乐器、表演特色。浙江艺术职业学院昆剧班的小演员们展示了《林冲夜奔》《游园惊梦》等片段，让孩子们大饱眼福，在传统文化的熏陶中提升民族自豪感。

北京顺义区建新小学将传统文化教育融入课后服务，开设了创意涂鸦、青花古韵、篆刻魅力、墨色飘香、民俗手艺人等11个课程内容。青花古韵社团带领学生体验线描彩画，将青花元素与儿童装饰纹样美有机结合。

中华优秀传统文化教育，重在教会学生认识、理解世界的方法，拓展格局、提升境界、健全人格。“要让学生理解课程、课文中蕴含的传统美德，知道优秀的人什么样、怎么成长起来，尤其要关注中华民族自强不息、厚德载物、和衷共济、勤俭持家、乐观自信等人文精神。”曹胜高说。

郭晨光补充，除了依托完整的课程体系来落实弘扬中华优秀传统文化外，还需要家庭、学校和社会协同育人，借助网络媒体，让学生在潜移默化中被中华优秀传统文化浸润。同时还要发挥考评方式的导向作用，以素养为导向，进一步规范学业水平考试、深化考试命题改革，完善考评机制，推动中华优秀传统文化教育长效实施。

（记者 杨 飒 通讯员 韩若莱）

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