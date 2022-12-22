原标题：多部门召开研考工作调度会 全力确保研考平稳顺利实施

据教育部网站消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，12月21日，教育部会同中央网信办、公安部、国家疾控局召开2023年研考工作调度会。

会议要求，各地各部门要提高政治站位，强化政治执行力，落实安全稳定责任，全力以赴抓好研考组织工作。各地要调集动员专门力量，优先保障考生核酸检测，及时向考生和考点反馈核酸检测结果。加强考场防疫管理，配足配齐防疫物资。要加强组考管理，确保考试安全。要严格执行安全保密规定，确保试卷流转绝对安全，严格落实入场和考场监督检查要求，严厉打击考试作弊，严肃处理各类违规违纪行为。

会议要求，各地各有关部门要加强服务保障，关心关爱广大考生和考务工作人员。要坚持以生为本，优化考生服务，加强政策宣传解读，及时告知考生组考防疫安排，及时回应和妥善解决考生急难愁盼的问题，积极为特殊困难考生参加考试提供合理便利。要关心考务工作人员，创造有利条件，为广大考务工作人员，尤其是监考老师，提供安全暖心的工作环境。

(责编：郝孟佳、李依环)